Schock: Ab 2018 erhalten Trennungskinder weniger Unterhalt

Traurige Nachrichten für Trennungskinder: Ab 2018 steht vielen von ihnen weniger Unterhalt zu. Das Pikante daran: Die Bedarfssätze werden angehoben.

Ab 1. Januar 2018 tritt die neue Düsseldorfer Tabelle in Kraft. Diese regelt, wie viel Unterhalt Trennungskindern zusteht. Wie hoch der Unterhalt ist, hängt allerdings vom Einkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils und dem Alter des Kindes ab.

Bedarfssätze steigen - Einkommengruppen ebenfalls erhöht

Das krude daran: Auf den ersten Blick wirkt es so, als ob die Unterhaltsansprüche im nächsten Jahr ansteigen, schließlich wurden laut des Oberlandesgerichts Düsseldorf die Bedarfssätze der Kinder bis 17 Jahren angehoben. Der Mindestunterhalt für Kinder der ersten Altersstufe bis einschließlich fünf Jahre steigt zum Beispiel von 342 Euro auf 348 Euro ab 2018.

Doch gleichzeitig werden erstmals seit zehn Jahren auch die Einkommensgruppen erhöht. Die höchste Einkommengruppe, von der es übrigens zehn Stück gibt, reicht ab 2018 nun bis 5.500 statt bisher 5.100 Euro.

So bekommen ab sofort alle Kinder den Mindestunterhalt, deren unterhaltspflichtiger Elternteil bis 1.900 Euro netto verdient, statt bisher 1.500 Euro. Da die Grenze der Einkommensgruppen nach oben verschoben wurde, bekommen also viele Kinder ab 2018 einen niedrigeren Unterhalt als bisher.

Düsseldorfer Tabelle 2018: So viel Unterhalt steht Trennungskindern zu

+ Dies ist die neue Düsseldorfer Tabelle, die ab 1. Januar 2018 in Kraft tritt. © OLG Düsseldorf Wirklich mehr Geld bekommen nur die jüngsten Kinder, bis einschließlich fünf Jahre, die nach der alten Düsseldorfer Tabelle 2017 den Mindestunterhalt bezogen haben. Bei vielen anderen sinkt der Unterhalt jedoch.

Zum Vergleich: Der Mindestunterhalt eines 7-jährigen Kindes liegt in der Einkommensgruppe von 1.900 bis 2.300 ab dem neuen Jahr bei 419 Euro. Im Jahr 2017 standen ihm noch 433 Euro zu. Ein Unterschied von immerhin 14 Euro.

+ Zum Vergleich: So viel Unterhalt bekommen Kinder laut der aktuellen Düsseldorfer Tabelle 2017. © OLG Düsseldorf

Erlaubte Abzüge vom Unterhaltsbedarf

Was viele nicht wissen: Der in der Tabelle genannte Unterhaltsbedarf muss vom Unterhaltszahlenden nicht voll gezahlt werden, da ihm die Hälfte des Kindergeldes zusteht. Trennungskinder bekommen also vom Unterhaltspflichtigen das, was nach Abzug des halben Kindergeldes übrig bleibt.

Außerdem gilt ein Selbstbehalt für jeden Elternteil, der Unterhalt zahlt: Für Erwerbstätige liegt dieser bei 1.080 Euro, für erwerbslose bei 880 Euro.

