Börsenexperten: Darum sollten Sie bei der Siemens Aktie sofort zugreifen

Es ist seit Jahrzehnten eines der prestigeträchtigsten Unternehmen Deutschlands: Siemens. Auch sein Wertpapier kann sich gegen die Konkurrenz an der Börse behaupten.

Er gilt als eines der größten Unternehmen der Elektrotechnik und Elektronik weltweit: der Siemens-Konzern. Das einstige Familienunternehmen hält sich seit Jahrzehnten konstant – und so auch seine Aktie. Aktuell beläuft sich ihr Kurs bei 112,02 Euro (Stand: 08. August 2018).

Siemens Aktie wartet mit Dividendenrendite von plus drei Prozent auf

Damit ist der Kurs der Siemens Aktie (WKN: 723610) praktisch unverändert und kann sich behaupten. Für Investoren ist die Siemens Aktie also immer noch eine verlässliche Anlagequelle. Schließlich dürfen sie sich zudem aktuell über ein Plus von 3,1 Prozent an Dividendenrendite freuen.

Lesen Sie auch: Das enthüllen jetzt Analysten über die Zukunft der Telekom Aktie.

Vor gut einem Jahr (02. Juni 2017) wurde das 52-Wochen-Hoch mit 129,80 Euro notiert. Damit lag die Aktie satte 11,1 Prozent über dem aktuellen Kurs. Dagegen sah es Ende März nicht ganz so gut aus. Damals wurde das 52-Wochen-Tief mit 99,78 Euro verzeichnet. Die Ankündigung, dass Stellen wegen eines Umbaus in der Energiesparte P&G künftig abgebaut sowie Standorte verlegt werden müssen, sorgte für einen kurzfristigen Gewinneinbruch um fast 75 Prozent.

Lesen Sie auch: Crash-Alarm bei der Deutschen Bank - warum Sie jetzt allerdings davon profitieren können. Und warum Sie bei der BMW Aktie gerade lieber vorsichtig sein sollten.

"Digital Factory": Digitalisierung macht Siemens gerade so begehrt denn je

Dennoch konnte sich das Wertpapier des Technologie-Konzerns schnell wieder erholen und hat nun einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Den Grund dafür sieht das Finanzportal Börse Online in der neuen (Welt-)Spitzenposition des Unternehmens, was die Industrieautomatisierung und Digitalisierung angeht.

Lesen Sie hier, welche Aktien Sie jetzt sofort kaufen sollten.

So soll der operative Gewinn im vergangenen Quartal um satte 40 Prozent gestiegen sein. Zudem wurde die Nettogewinnprognose erhöht, der Korridor (also die Bandbreite, in der ein Basiswert in der Vergangenheit lag) von 7,20 bis 7,70 Euro auf 7,70 bis 8,00 Euro je Aktie gehoben.

Auch interessant: Die BASF-Aktie steigt wieder - knackt Sie jetzt Ihr Rekordhoch?

Experten raten zum Kauf der Siemens Aktie

Daher lautet das Urteil der Experten des Finanzportals: Siemens sei "topfit" und überzeuge mit seiner "Profitabilität" auch an der Börse. "Die Aktie überwand die 100- und auch die 200-Tagelinie mit einem kräftigen Sprung nach der Prognoseerhöhung. Unsere Einschätzung: Kaufen." Als Stoppkurs geben die Analysten hier die 93,00 Euro-Marke an, das Kursziel der Siemens Aktie beläuft sich dagegen bei 135,00 Euro.

Erfahren Sie hier, warum die Daimler Aktie gerade so lukrativ wie nie ist - und hier, warum die Kasse mächtig klingelt, wenn Sie in die Amazon-Aktie investieren.

Siemens Healthineers Aktie: Wird sie bald explodieren?

Außerdem hat der Technologie-Konzern noch einen Fuß in einer weiteren lukrativen Branche: der Medizintechnik. So ist der Mutterkonzern mit 85 Prozent am Tochterunternehmen Siemens Healthineers beteiligt.

Damit setzt Siemens auf einen stetig wachsenden Sektor, in dem es bereits sehr prominent auftritt. Aktuell beläuft sich das Wertpapier des Medizintechnikkonzerns bei 36,84 Euro. Damit entspricht es den Analysen der Experten beim Börsenportal Der Aktionär, die bereits Mitte Juni davon ausgegangen waren, dass die Siemens Healthineers Aktie bald die 34-Euro-Marke durchbrechen werde.

Lesen Sie auch: Diese drei Aktien werden völlig unterschätzt - warum Sie jetzt sofort zuschlagen sollten.

Auch interessant: So kaufen Sie Aktien als Anfänger - Schritt-für-Schritt-Anleitung, Tipps und Online-Order

jp