Sparen mit der Zehnerregel – eine Faustformel für die Altersvorsorge

Von: Anna Heyers

Die Antwort auf die Frage, wie viel Geld man im Alter braucht, ist nicht leicht zu beantworten. Aber an einer Faustformel kann man sich gut orientieren.

Wie viel muss man sparen, damit man im Alter ohne finanzielle Sorgen über die Runden kommt? Die einfache, aber sehr ungenaue, Antwort lautet: „Genug.“ Die etwas ausführlichere Antwort stammt von Experten von Fidelity Investments. Ihre Faustformel besagt, dass man ab dem 25. Lebensjahr etwa 15 Prozent des Einkommens spart, durchschnittlich im Laufe des Lebens etwa 50 Prozent der Ersparnisse in Aktien investiert und mit 67 in den Ruhestand geht (nicht mit 63). Dann lässt sich, laut Fidelity, der Lebensstandard vor dem Ruhestand auch danach beibehalten.

Sparen mit Plan – eine Faustformel für die Altersvorsorge

Eins zu eins übertragen lässt sich das Prinzip auf Deutschland nicht, aber man kann durchaus einiges daraus ziehen. Bricht man die Faustformel etwas herunter, kommt heraus, dass man im Ruhestand das Zehnfache dessen zur Verfügung haben sollte, was man vorm Ruhestand verdiente. In Zahlen könnte das beispielsweise so aussehen: Kurz vor der Rente verdient man 50.000 Euro im Jahr. Nach der Rente sollten also insgesamt 500.000 Euro auf dem Sparkonto sein, damit der Lebensstandard gehalten werden kann – ein hoher Betrag.

Jahreseinkommen regelmäßig sparen

500.000 Euro ansammeln, das klingt nicht nur nach viel Geld, das ist es auch für die meisten Menschen. Aber die Fidelity-Experten meinen, dass man ja viel Zeit dafür hätte. Laut Chip.de schlagen sie vor, bis zum 30. Lebensjahr zumindest einmal das Jahreseinkommen zu sparen. Bis zum 40. dann dreimal, sechsmal bis zum 50. und achtmal bis zum Alter von 60 Jahren. Sie machen aber auch deutlich, dass das nur eine Faustregel mit vielen offenen Faktoren sei. Ebenfalls eine Rolle spielen zum Beispiel das Renteneintrittsalter, die eigene Lebensdauer und die Ansprüche an das Leben im Ruhestand.

Bis zum Beginn des Ruhestands sollte man regelmäßig ein Jahreseinkommen sparen. © Viktoryia Verstak/Imago

Zehnerregel nicht optimal: Leben ist nicht planbar

Die Faustregel ist ja schön und gut. Aber das Leben spielt halt nicht immer so mit, wie man es vielleicht gerne hätte. Es wäre ideal, wenn man ganz einfach innerhalb von zehn Jahren eines, oder sogar mehrere, Jahreseinkommen zur Seite legen könnte. Aber leider funktioniert das so meist nur in der Theorie. Kinder, Krankheiten, Krisen – das sind nur ein paar Beispiele, warum ein Sparplan nicht immer funktioniert. Auch die Wirtschaft an sich, Börsenkurse und manchmal ganz einfach auch Pech funken mit in den eigentlich so gut ausgedachten Plan. Statt sich also verrückt zu machen, und die Zehnerregel – komme was wolle – umsetzen zu wollen, ist das Sparen an sich das Wichtigste.

Empfehlung: Sparen mit der Zehn-Prozent-Regel

Je früher man mit dem Sparen anfängt, desto mehr kommt am Ende dabei heraus. Die Experten von Chip empfehlen hier, mindestens einen zweistelligen Prozentbetrag des Nettoeinkommens zu sparen. Mindestens also zehn Prozent. Die wiederum könnten, wenn sie clever angelegt werden, dafür sorgen, dass man im Alter gut aufgestellt ist. Da lohnt sich zum Beispiel ein Blick in breit aufgestellte ETFs und Fonds – einige überzeugen auch im Bereich Nachhaltigkeit.