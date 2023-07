Welche Kosten Sie bei der Steuererklärung nicht vergessen sollten

Die Steuererklärung ist oft eine lästige Pflicht. Doch der Aufwand könnte sich lohnen – in vielen Fällen gibt es Geld vom Staat zurück.

Die Steuerklärung macht in der Regel wenig Spaß. Dokumente zusammensuchen, Eintragungen vornehmen und Quittungen sortieren – das bereitet einigen Menschen sogar regelrecht Angst. Deshalb sind die meisten Steuerzahler schon froh, wenn sie zumindest das Nötigste geschafft haben und die Erklärung endlich von der To-Do-Liste gestrichen werden kann. Leider gehen dabei nicht wenigen Menschen Hunderte oder gar Tausende Euro durch die Lappen.

Denn häufig lassen sich weitaus mehr entstandene Kosten von der Steuer absetzen als anfänglich gedacht. Nicht zuletzt deshalb sollten Sie sich vor der Abgabe Ihrer Steuererklärung unbedingt ausführlich informieren, welche Ausgaben Sie in den Dokumenten angeben können und welche nicht.

Welche Kosten lassen sich von der Steuer absetzen?

1. Werbungskosten

Der Begriff Werbungskosten wirkt teilweise verwirrend, da damit zunächst meist Ausgaben für Bewerbungen in Verbindung gebracht werden. Tatsächlich sind mit Werbungskosten jedoch alle Unkosten gemeint, die rund um den Arbeitsplatz entstehen. Wer beispielsweise im Homeoffice arbeitet, kann im Steuerformular tatsächlich so einiges als Werbungskosten angeben. Unter anderem die Ausstattung eines Arbeitszimmers fällt darunter: Büromaterialien können also ebenso wie Möbelstücke zur Einrichtung steuerlich abgesetzt werden. Häufig wird auch die Miete für das Büro anteilig übernommen. Arbeitsgegenstände wie Laptops oder Drucker sollten gleichfalls unbedingt in der Steuererklärung angegeben werden.

Darüber hinaus erhalten Arbeitnehmer seit 2020 die sogenannte Homeoffice-Pauschale von maximal 600 Euro im Jahr. Wie hoch der Anspruch letztendlich ist, fällt von Fall zu Fall unterschiedlich aus — eingetragen werden sollte die Homeoffice-Pauschale in Höhe von fünf Euro pro Tag trotzdem unbedingt. Auch diejenigen, die nicht von zu Hause aus arbeiten, können in der Steuererklärung Werbungskosten angeben, da beispielsweise ebenso die Pendlerpauschale darunter fällt. Wer für einen neuen Arbeitsplatz in Kauf genommen hat, den Wohnort zu wechseln, kann außerdem von der Umzugskostenpauschale Gebrauch machen.

Wer daheim arbeitet, sollte bei der Steuererklärung an die Homeoffice-Pauschale denken. © Roman Möbius/Imago

2. Versicherungen

Die Anlage Vorsorgeaufwand in der Steuererklärung umfasst alle Versicherungen, für die Sie jährliche Beiträge leisten. Dazu gehören die Pflichtversicherungen, wie beispielsweise die Krankenversicherung und die gesetzliche Rentenversicherung, für die Ihr Arbeitgeber anteilig die Kosten übernimmt. Die meisten Menschen zahlen jedoch ebenso für freiwillige Versicherungen, um in bestimmten Situationen auf Nummer sicher zu gehen. Rechtsschutzversicherungen oder eine Arbeitslosen-, Erwerbs- oder Berufsunfähigkeitsversicherung können in den meisten Fällen teilweise steuerlich abgesetzt werden.

Ebenso verhält es sich bei Unfallversicherungen, Haftpflichtversicherungen und Lebensversicherungen. Diese Ausgaben sollten Sie also unter allen Umständen in Ihrem Steuerformular angeben. Möglicherweise erhalten Sie so nämlich einen Teil ihrer Kosten zurück. Selbstständige können dabei auf höher ausfallende Rückzahlungen hoffen als Angestellte: Während Selbständige jährlich bis zu 2.800 Euro geltend machen können, sind es bei Angestellten nur 1.900 Euro. Investitionen in die Altersvorsorge fallen übrigens auch unter die Anlage Vorsorgeaufwand.

3. Sonstige Ausgaben

Um einen detaillierten Überblick zu erhalten, welche Kosten Sie in Ihrem individuellen Fall noch von der Steuer absetzen können, fällt die Steuererklärung oft leichter mithilfe eines Steuerexperten. Aber auch so lassen sich pauschal einige weitere Ausgaben aufzählen, die in den meisten Fällen eine Steuerrückzahlung zur Folge haben. Nutzen Sie beispielsweise Ihr Auto für die Arbeit, können Sie sehr wahrscheinlich die Kfz-Steuer in der Einkommenssteuererklärung angeben.

Auch die Rückzahlungen für sogenannte haushaltsnahe Dienstleistungen fallen oft größer aus als erwartet. Geben Sie also ruhig alle im vergangenen Jahr entstandenen Kosten für Handwerkerarbeiten und Reparaturen oder anderweitige Investitionen im Haushalt im Formular an. Eltern sollten zudem die Kosten der Kinderbetreuung für ihren Nachwuchs in der Steuererklärung auflisten. Auch Gebühren für Privatschulen werden zu 30 Prozent übernommen, sofern die jährliche Gesamtsumme 5.000 Euro nicht übersteigt. Zu guter Letzt können außerdem Gesundheitskosten, die von der Krankenkasse nicht übernommen wurden, teilweise steuerlich abgesetzt werden. Dazu zählen zum Beispiel Ausgaben für Kuren, Zahnersatz, Brillen oder bestimmte Medikamente. Voraussetzung ist hierbei, dass die Kosten einen „zumutbaren Eigenanteil“ überschreiten.