Steuererklärung: Vorsicht - hier schaut das Finanzamt 2019 genau hin

Jedes Jahr wählen Finanzämter Prüffelder in der Steuererklärung, die sie genauer in den Fokus nehmen. Worauf Steuerzahler 2019 achten sollten, erfahren Sie hier.

Generell sollte die Steuererklärung in jedem Punkt mit großer Sorgfalt ausgefüllt werden. Allerdings ist es gut zu wissen, dass die Finanzämter sich jedes Jahr neue Bereiche aussuchen, bei denen sie genauer hinschauen - und deshalb auch öfter beim Steuerzahler nachhaken.

Während sich nicht jedes Finanzamt dabei in die Karten schauen lassen will, verrät die Finanzverwaltung in Nordrhein-Westfalen jedes Jahr ganz offen, wo ihre Finanzämter besonders streng sind. Dazu veröffentlichte sie eine Liste mit den zentralen und dezentralen Prüffeldern in der Steuererklärung, die heuer besonders wichtig sind.

In NRW: Auf diese Prüffelder sollten Steuerzahler 2019 genau achten

Zu den zentralen Prüffeldern - also diejenigen, bei denen alle Finanzämter NRWs genauer hinschauen - handelt es sich laut dem Online-Portal Haufe um

die Prüfung der Einkunftserzielungsabsicht (Liebhaberei) bei einem Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit (§15 und §18 EstG) und

bei einem Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit (§15 und §18 EstG) und den Verlustabzug bei Körperschaften gem. § 8c KStG.

Bei den dezentralen Prüffeldern kann sich jedes Finanzamt selbst zusätzliche Bereiche aussuchen, die sie genauer unter die Lupe nehmen wollen. Zu den Schwerpunkten zählen dieses Jahr:

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§21 EstG)

(§21 EstG) Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften (§17 EstG) und

(§17 EstG) und Sonderausgaben: Beiträge an berufsständische Versorgungseinrichtungen

Aber auch diese Felder können bei der Einkommensteuer dieses Jahr bei dem ein oder anderen Finanzamt ins Blickfeld rücken:

Verluste bei beschränkter Haftung (§ 15a)

Gewerbebetriebe und Selbstständige (§§ 15/18 EStG)

Arbeitnehmer (§ 19 EStG)

Außergewöhnliche Belastungen (§§ 33, 33a EStG)

Thesaurierungsbesteuerung (§ 34a EStG)

Anzeigepflichten bei Versicherungsverträgen (§ 29 EStDV)

Steuererklärung: Darauf achten die Finanzämter im Detail

Ein wichtiges Augenmerk bei der Steuerklärung wird in NRW dieses Jahr auf Liebhaberei gerichtet. Dabei wollen die Finanzämter herausfinden, ob Gewerbetreibende oder Selbstständige tatsächlich eine Gewinnerzielungsabsicht haben: "Wer über Jahre immer nur Verluste steuermindernd geltend macht, muss beweisen, dass er ernsthaft versucht, Gewinne zu erzielen", erklärt Isabel Klocke vom Bund der Steuerzahler (BdSt) dem Handelsblatt. Besonders Personen, die nebenberuflich ein Gewerbe betreiben, sollen hier in den Fokus rücken.

Bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung möchten die Finanzämter laut Klocke ebenfalls prüfen, ob Vermieter wirklich Einkünfte erzielen oder nur die Steuerlast durch Ausgaben - bei Kauf oder Renovierung - senken wollen.

Steuerzahler sollten bei den Feldern zur Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaftensorgfältige Angaben machen: Denn wer einen Anteil von mehr als einem Prozent an einer Kapitalgesellschaft besitzt und diesen verkauft, muss den Gewinn als Einnahmen aus einem Gewerbebetrieb mit dem persönlichen Steuersatz versteuern.

Bestimmte Berufsgruppen wie Journalisten, Musiker oder Anwälte müssen Beitrage an Versorgungseinrichtungen entrichten und diese später in der Steuererklärung angeben. Hierbei handelt es sich um das Feld "Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen". Finanzämter prüfen hier genauer, weil die Beiträge entsprechend der Einkommen von Jahr zu Jahr anders ausfallen können.

Aufgepasst: Ab jetzt gilt eine neue Abgabefrist für Ihre Steuererklärung 2018.

So beschleunigen Sie die Bearbeitung Ihrer Steuererklärung

Wer jetzt schon weiß, dass er Angaben zu den genannten Feldern machen muss, kann die Bearbeitung der Steuerklärung beim Finanzamt beschleunigen: "Wenn wir wissen, wo ein Finanzamt genauer hinschaut, schicken wir zu diesem Thema direkt Belege mit", erklärt Erich Nöll, Geschäftsführer des Bundesverbands Lohnsteuerhilfevereine (BVL), dem Handelsblatt. Zwar ist dies nicht mehr zwingend erforderlich - da es allerdings wahrscheinlich ist, dass Finanzämter hier nachhaken, kann es Sinn machen, sie gleich hinzuzufügen. Aber Vorsicht: Manche Bundesländer wie Brandenburg wollen die Belege wirklich nur auf Anforderung.

Lesen Sie hier: Diese fünf Fehler bei der Steuererklärung bringen Sie um hunderte Euro.