Stromsparen: Mit diesem einfachen Trick hat eine Mutter hunderte Euro gespart

Eine Mutter hat mehrere hundert Euro bei ihrem Stromanbieter gespart - und zwar ohne zu wechseln. Wie sie das machte, erfahren Sie hier.

Der Wechsel des Stromanbieters wird häufig damit angepriesen, dass man sich so einen Haufen Geld sparen kann. Die zweifache Mutter Carmel Rider fand ihren ganz eigenen Weg, mehrere hundert Euro zu sparen: Mit einem Trick in den sozialen Netzwerken holte Sie sich mehr als 600 Euro ihres Geldes zurück.

Mutter erspart sich mit Trick mehrere hundert Euro bei Stromanbieter

Carmel Rider aus Rhyl in North Wales verdoppelte ihre Ersparnisse - indem sie ihre Facebook-Freunde davon überzeugte, sich mit dem von ihr geteilten Code bei ihrem Stromanbieter anzumelden. Sie hatte von einem herkömmlichen Anbieter zu einem grünen Stromanbieter gewechselt. Der Wechsel alleine brachte ihr jedoch keine Ersparnisse ein.

Doch der neue Energieranbieter war weniger bekannt und hatte dadurch eine Aktion am Laufen: Wer seinen individuellen Code teilt, den er bei Vertragsabschluss erhält, und dadurch neue Kunden wirbt, bekommt pro Neukunde 25 Pfund, also rund 27,50 Euro in Form eines Amazon-Gutscheins gutgeschrieben.

Lesen Sie hier: Achtung! Darum sollten Sie den Kassenbon nie in ihr Portemonnaie stecken.

Rider veröffentlichte ihren Code dann kurzerhand auf Facebook. "Ich war erstaunt über die Resonanz. Ich bin mit ziemlich vielen Leuten auf Facebook befreundet und fast sofort haben sich vier andere mit meinem Code angemeldet, der mir 100 Pfund in Gutscheinen gab, da eine Promotion damals 25 Pfund wert war", sagte sie gegenüber dem Portal Mirror. "Von da an habe ich den Code wieder etwa einmal im Monat gepostet und in einem Jahr hatte ich 14 andere Leute angeworben und mir 450 Pfund (rund 500 Euro, Anm.d.Red.) in Gutscheinen verdient." So hatte sie in einem Jahr mehr als 600 Euro durch Gutscheine wieder drin, die sie für, laut eigener Aussage, viele nützliche Dinge ausgeben konnte. Sie riet zudem dazu, sich bei Energieanbietern über Aktionen schlau zu machen, da viele derartige Angebote laufen hätten.

Auch einige deutsche Stromanbieter bewerben ihre Tarife über ähnliche Aktionen. So gibt es gerade bei Anbietern wie Innogydirekt, EnBW, Badenova oder Verivox immer wieder Prämien in Gutschein-, Geld- oder Geschenkform, wie etwas Tablets. Informieren kann sich also durchaus lohnen, denn wer auf eine Code-Aktion á la "Kunden werben Kunden" wie der von Carmel Rider stößt, der kann ganz schön sparen, wenn er es schlau anstellt.

Auch interessant: Sie haben ein Haus? Das macht Sie im Alter arm, sagt ein Experte.

sca