Millionenbeträge für wertvolle Autogramme – haben Sie eins von Prinz William oder Prinzessin Diana?

Von: Anna Heyers

Teilen

Von historischen Dokumenten bis zu lebenden Legenden: Unterschriften können mehr als nur Buchstaben auf einem Stück Papier sein.

Signierte Erinnerungsstücke, Bücher und Autogramme haben eine einzigartige Faszination und können unter den richtigen Bedingungen immense Werte erreichen. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die wertvollsten Unterschriften der Welt (hier die wertvollsten Bücher der Welt). Die Erkenntnisse stammen aus einer umfassenden Recherche des weltweiten Sammler- und Auktionsmarktes, durchgeführt von Subsign, einem Portal für sichere elektronische Signaturen.

Die Anziehungskraft von Autogrammen und Signaturen

Autogramme und Signaturen von Prominenten und historischen Persönlichkeiten sind für zahlreiche Menschen etwas sehr Wertvolles, genau wie seltene Münzen für Münz-Sammler. Für einige Fans ist das die Verbindung und Erinnerung an eine bestimmte Person oder Ereignis. Andere Autogrammjäger frönen nicht nur ihrer Sammelleidenschaft, sondern haben auch die Hoffnung auf zukünftige Wertsteigerungen. Unter günstigen Umständen können signierte Objekte zu exklusiven und äußerst wertvollen Sammlerstücken werden. Je bekannter die Person und je seltener ihre Signatur, desto begehrter und kostbarer sind ihre Unterschriften.

Ein Autogramm von Prinz William kann über 2.000 Euro wert sein. (Symbolbild) © i-Images/Pool/Imago

Platz 5: John Lennons letztes Autogramm

Das tragische Attentat auf John Lennon im Jahr 1980 erschütterte die Welt. Wenige Stunden vor seinem Tod hatte er sich noch unter Fans gemischt und sogar eine Vinylplatte signiert – die sein Mörder ihm hinhielt. Diese signierte Platte gilt heute als John Lennons letztes Autogramm und wurde 2020 für stolze 830.000 Euro versteigert.

Platz 4: Michael Jordans signierte und getragene Air Jordans

Michael Jordan, eine Basketballlegende, ist auch das Gesicht einer der erfolgreichsten Sneaker-Serien weltweit. Ein signiertes Paar seiner Air Jordans, welches er beim NBA-Finale 1998 NBA trug, wurde 2023 für unglaubliche 1,9 Millionen Euro versteigert und ist somit das wertvollste Paar Sneaker der Welt.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Geld finden Sie im Finanzen-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Platz 3: Abraham Lincolns unterzeichnete Emanzipationsproklamation

Memorabilia von historischen Persönlichkeiten sind oft äußerst wertvoll, da sie viele Jahrhunderte überdauern (übrigens: Fehlerhafte Cent- und Euro-Münzen können ebenfalls sehr wertvoll sein). Ein Original der von Abraham Lincoln signierten Emanzipationsproklamation (von 1862 bzgl. der Abschaffung der Sklaverei), wurde knapp 150 Jahre später für 3,3 Millionen Euro versteigert. Heute gibt es nur noch 26 von einst 48 handsignierten Kopien – jede von ihnen sicherlich ähnlich wertvoll.

Platz 2: 400 Jahre alte Unterschrift von Shakespeare

William Shakespeare, einer der größten Schriftsteller aller Zeiten, hat uns zwar viele Werke hinterlassen, aber scheinbar nur unwillig Dinge unterschrieben. Nur sechs Unterschriften wurden bislang von Historiker als echt deklariert. Sie sind dadurch eine der seltensten Unterschriften der Welt. Experten schätzen laut Subsign, dass eine von ihnen bei einem Verkauf etwa 4,5 Millionen Euro einbringen könnte.

Neun Fehler, die Sie bei der Steuererklärung viel Geld kosten Fotostrecke ansehen

Platz 1: George Washingtons persönliches Exemplar der US-Verfassung

Die kostbarste Unterschrift der Welt ist untrennbar mit der Geschichte verbunden: Sie findet sich auf einer Kopie der ersten Verfassung der USA aus dem Jahr 1789, die dem ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten gehörte. George Washington machte dieses Dokument dadurch zu einem der wertvollsten Sammlerstücke weltweit.

Bei einer Auktion, organisiert durch das renommierte Auktionshaus Christie‘s im Jahr 2012, erwarb die Mount Vernon Ladies Association of the Union dieses begehrte Stück für den beeindruckenden Preis von 9,8 Millionen US-Dollar. Bis heute kann es in der George Washington Library in Mount Vernon bewundert werden.

Übrigens: Auch gewisse Münzen sind teils sehr hohe Summen wert, zum Beispiel eine 50-Cent-Münze 500.000 Euro oder eine 2-Euro-Münze fast 80.000 Euro.

Weitere wertvolle signierte Sammelstücke

Neben den Top 5 gibt es noch weitere beeindruckende signierte Sammelobjekte:

Eine demolierte Gitarre von Kurt Cobain, Wert: 550.000 Euro

Ein signierter Brief an einen Fan von Steve Jobs, Wert: 445.000 Euro

Ein signierter Baseball von Marilyn Monroe, Wert: 170.000 Euro

Jimi Hendrix‘ erster unterzeichneter Plattenvertrag, Wert: 170.000 Euro

Das berühmteste Foto von Albert Einstein mit herausgestreckter Zunge und Unterschrift, Wert: 111.000 Euro

Ganz an diese Beträge kommt es zwar nicht heran, aber ein von Michael Schumacher signiertes Auto brachte bei Bares für rares auch einiges an Geld ein.

Wertvolle Autogramme auf Papier

Selbst herkömmliche Autogramme auf Fotos, Autogrammkarten oder sogar auf einem unscheinbaren Stück Papier können beträchtliche Werte erreiche. Besonders begehrt sind dabei die Unterschriften bereits verstorbener Prominenter – wenn auch nicht ausschließlich:

Von wem Wert in Euro James Dean 20.600 Prinzessin Diana 10.200 John Lennon 8.000 Marilyn Monroe 7.900 Paum McCarthney 2.800 Prinz William 2.600 Joanne K. Rowling 2.200 Ringo Starr 1.400

Quelle: Subsign

Auch die Unterschrift der Kampfsport-Legende Bruce Lee ist teuer: Laut SWR fangen Gebote dafür bei 24.000 Euro an.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anna Heyers sorgfältig überprüft.