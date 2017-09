Überraschend: Wenn Sie hier investieren, werden Sie reich

Stellen Sie sich vor, Sie investieren in nur eine einzige Geldanlage - und am Ende sind Sie Millionär. Mit diesem Trick schaffen auch Sie es, reich zu werden.

Viele Wege führen nach Rom – heißt es. Oder besser gesagt in den Reichtum. Die einen leben sehr sparsam und die anderen investieren klug. Wiederum andere tun mehrere Geldquellen gleichzeitig auf. Doch wer genau hinschaut, bemerkt schnell: Die meisten Selfmade-Millionäre haben es geschafft, weil sie verschiedene Strategien miteinander verwoben haben.

Wer reich sein will, muss strategisch denken - und lukrativ investieren

Fleißig zu sein und viel zu sparen, ist wichtig – doch auch lukrative Investments lohnen sich. Schließlich lassen Sie so Ihr sauer Erspartes für sich arbeiten – um am Ende noch mehr Geld zu verdienen. Während die einen auf das gute, alte Gold schwören, da es als sicher und dennoch profitabel gilt, sind manch andere wagemutiger. Sie trauen sich an die Börse – doch Anleger fragen sich dann oft: In welche Aktie(n) soll ich am besten investieren?

Erfahren Sie hier auch, welche zehn Fehler Sie vermeiden müssen, wenn Sie reich werden wollen.

Die Antwort des "Der Aktionär": in die von sogenannten "Gamechangern" (zu deutsch etwa: "Impulsgeber"). Dazu gehören Unternehmen beziehungsweise Konzerne, die in ihren gewählten Bereichen den Ton angeben und die Richtung maßgeblich beeinflussen. Diese Gamechanger, unter anderem Amazon, Facebook oder Apple, streben nach oben – und wer auf deren Erfolgszug aufspringt, kann ebenfalls ein Stück vom Kuchen abhaben.

Investieren Sie in die Zukunft von Gamechangern - und lernen Sie deren Maximen auswendig

Laut dem Online-Portal sollten sich also alle Anleger diese drei Gamechanger-Maximen hinter die Ohren schreiben:

Gamechanger werden von Beginn an maßlos unterschätzt.

Aktien von Gamechangern sind immer außerordentlich hoch bewertet.

Gamechanger-Aktien steigen viel weiter, als man sich vorstellen kann.

Wer in die Zukunft dieser schnell wachsenden Unternehmen, die ein Kurspotential von mehreren tausend Prozent aufweisen, investiert, kann mit nur wenig Geld am Ende das Vielfache erwirtschaften – und reich werden.

Lesen Sie auch, wie diese zwei 20-jährigen Studenten mit ihrem Startup reich geworden sind.

Auch interessant: Mit 43 bereits in Rente - wie ein Mann das Unglaubliche schaffte.

jp