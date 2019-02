Unglaubliche Fehlprägung: Diese Euro-Sammlermünze überrascht sogar Experten

Wie es scheint, ist eine einzigartige Euro-Sammlermünze mit Fehlprägung im Umlauf. Sogar ein Experte ist von dem Manko überrascht - aus einem bestimmten Grund.

Zum Gedenken an den 100. Geburtstag des deutschen Chemikers Ernst Otto Fischer ließ die Bundesregierung im letzten Jahr etwa zwei Millionen 20-Euro-Sammlermünzen aus Sterlingsilber prägen. Doch einige Hundert von ihnen sollen ein besonderes Manko vorweisen.

20-Euro-Gedenkmünze: Bei dieser Fehlprägung staunt sogar der Experte

Die Bildseite der Münze zeigt das künstlerisch gestaltete Modell des Dibenzolchroms, wie es Fischer entdeckte. Die organometallische Vebindung weist eine Doppelkegelstruktur mit zwölf Kohlenstoffatomen und einem größerem Chromatom vor. Für seine Entdeckung erhielt der Chemiker im Jahre 1973 den Nobelpreis. So sieht die Sammlermünze ohne Fehlprägung aus - es sind insgesamt 13 Punkte zu sehen:

Allerdings unterlief der Bundesregierung wohl bei einigen Hundert Münzen ein Prägefehler wie Guy Franquinet, IHK-Sachverständiger im Bereich Numismatik, dem Online-Portal Express erklärte: "Irgendetwas muss zwischen Stempel und Rohling gekommen sein, so dass plötzlich 14 Punkte zu sehen sind."

Was jedoch noch verwunderlicher ist: Auf jeder Münze scheint dieses 14. Atom an anderer Stelle aufzutauchen. Jede Fehlprägung ist also einzigartig.

Franquinet, der schon seit 1983 Sachverständiger ist, habe so etwas vorher noch nie erlebt: "Wer einen der relativ seltenen Fehldrucke besitzt, könnte beim Verkauf sicher ein bisschen mehr dafür bekommen." Im normalen Handel kostet die Münze 34,95 Euro.

