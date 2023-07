Wie ist es um die Zukunft der gesellschaftlichen Mitte bestellt? Untersuchung liefert Einblicke

Von: Dieter Tannert

Eine Analyse des Ifo-Instituts gibt Auskunft zu Einkommen und Vermögen. Die Bildung von Immobilienvermögen spielt demnach eine besondere Rolle.

Um einen Überblick über das Vermögen in Deutschland zu erhalten, ist man auf Studien angewiesen, die stichprobenartig die Situation untersuchen, da es keine geordnete systematische Erfassung von Vermögen in Deutschland, wie beispielsweise anhand einer Vermögensteuer, gibt.

Im Auftrag der Hanns-Seidel-Stiftung hat das Ifo-Institut eine Untersuchung zum Einkommen und Vermögen in der Mitte der Gesellschaft vorgenommen. Für diese Untersuchung wurden die Daten einer Erhebung des Jahres 2017 mit 19.701 befragten Haushalten herangezogen.

Einteilung in Gesellschaftsschichten nach Einkommen

In einem ersten Schritt ordnete die Studie anhand der vorliegenden Einkommensdaten zu, ob ein Haushalt zur „mittleren Gesellschaftsschicht“ gehört unter Bezugnahme auf die Klassifizierung der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD). Dabei wird man zur gesellschaftlichen Mitte gerechnet, wenn das jährliche Nettoeinkommen nach Abzug von Steuern und Abgaben zwischen 75 und 200 Prozent des mittleren Einkommens beträgt. Innerhalb der mittleren Einkommensgruppe wird weiter unterteilt in die untere Mitte (75 bis 100 Prozent), die mittlere Mitte (100 bis 150 Prozent) und die obere Mitte (150 bis 200 Prozent). Danach weist die Studie folgende Durchschnittswerte innerhalb der einzelnen Schichten aus:

Gesellschaftsschicht Durchschnittsnettoeinkommen Durchschnittsvermögen untere Mitte 20.591 Euro 92.000 Euro mittlere Mitte 28.600 Euro 120.000 Euro obere Mitte 38.546 Euro 184.000 Euro

Diese Werte beziehen sich auf einen Singlehaushalt. Für einen Zweipersonenhaushalt sind die Werte nach der zugrundeliegenden OECD-Systematik mit 1,5 zu multiplizieren.

Vermögen fallen deutlich höher aus unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Rente

Eine Tatsache, die häufig wenig Berücksichtigung findet, ist, dass bei der Ermittlung von Vermögen in Deutschland eine Unschärfe besteht, nämlich bei der Einbeziehung des Vermögens der Altersvorsorge. Während beispielsweise Unternehmer, die nicht in einem gesetzlichen Rentenversicherungssystem Pflichtmitglied sein müssen, ihre Altersversorgung aus dem vorhandenen Vermögen bestreiten müssen und sich dieses bei der Ermittlung der Höhe ihres Vermögens auswirkt, bleibt dieses bei rentenpflichtversicherten Arbeitnehmern völlig außer Ansatz. Die Studie kommt anhand von Durchschnittswerten bei der Bewertung von Rentenansprüchen für das Vermögen zu dem Ergebnis, dass sich die Vermögen der Mittelschicht verdreifachen und dann im Durchschnitt bei 274.000 Euro in der unteren Mitte, bei 355.000 Euro in der mittleren Mitte und bei 522.000 Euro in der oberen Mittelschicht liegen, wenn diese Ansprüche als Vermögen einbezogen würden.

Immobilien sind ein wesentlicher Vermögenswert in allen Schichten

Die Bildung von Immobilienvermögen spielt nach dieser Studie eine herausragende Rolle in der Vermögensbildung von Haushalten in Deutschland. Diese sind im Durchschnitt bei allen Einkommensschichten der bedeutendste Vermögenswert. Erkennbar ist in jedem Fall, dass die höheren Einkommensschichten häufiger Immobilienbesitzer sind als Haushalte in niedrigeren Einkommensschichten. Der Schluss, dass der Besitz von Immobilien alleine der Schlüssel für hohe Vermögen ist, kann daraus sicher nicht gezogen werden. Aber die Tatsache, dass der Anteil der Immobilienbesitzer mit zunehmenden Einkommen steigt, lässt erkennen, dass der Erwerb von Immobilieneigentum offensichtlich nicht nachteilig ist, wenn man Vermögen aufbauen möchte.

Zukünftiger Vermögensaufbau erscheint durch Inflation stark gefährdet

Das Fazit der Studie lautet, dass die Fähigkeiten zum Sparen und Vermögensaufbau in der Mittelschicht sehr eingeschränkt sind: Den staatlichen Renten- und Pensionsansprüchen stehen hohe Steuer- und Abgabenlasten in der Mittelschicht gegenüber. Den mittleren Einkommensschichten bleibt wenig Einkommen zum Sparen, zur privaten Eigenvorsorge oder zum Vermögensaufbau übrig. Auch der Erwerb der eigenen vier Wände rückt in der Mittelschicht für viele Haushalte in weitere Ferne. Die Einkommensentwicklung der Mitte konnte in den letzten Jahren nicht mit den Immobilien- und Baupreisen Schritt halten. Ohne hinreichende Fähigkeiten zum privaten Vermögensaufbau müssen sich untere und mittlere Einkommen aufgrund ihrer Pflichtbeiträge aber weitgehend auf die Altersversorgung durch den Staat und somit die zukünftige Sicherheit ihrer Anwartschaften aus den staatlichen Renten- und Pensionsansprüchen verlassen. Dabei wird die hohe Inflation die Lage der Mittelschicht verschärfen: Die Haushalte werden im Durchschnitt real ärmer.

Handlungsempfehlung zur Stärkung der Mitte

Eine weitere Erkenntnis laut der Studie: Um die Vermögensentwicklung in der Mittelschicht nachhaltiger aufzustellen, müsse an mehreren Stellschrauben gedreht werden. Es bedarf dabei einer Reform der gesetzlichen Rentenversicherung, um die Rente nachhaltiger aufzustellen, damit die Belastung der Mitte nicht weiter durch höhere Beiträge steigt. Stattdessen sollen die Sparfähigkeiten und die privaten Möglichkeiten zur Vermögensbildung gestärkt werden. Zielgerichtete Anreize und Möglichkeiten zum Vermögensaufbau müssten bestehen, damit sich der Aufbau von Vermögen wie der Erwerb eines Eigenheims auch in der Mitte der Gesellschaft durch eigene Arbeit und Leistung erreichen ließe.