Valentinstag: Wie viel Geld für Blumen oder Geschenke ausgeben?

Von: Anne Hund

Viele wollen ihrer oder ihrem Liebsten mit einer kleinen Geste zeigen, dass sie an die denken. Um welche Geldbeträge es dabei geht, zeigt eine aktuelle Umfrage.

Eine kleine Aufmerksamkeit zum Valentinstag verschenken viele gern. Dabei handelt es sich in der Regel nicht um größere Geldbeträge, die man etwa für Blumen aufwenden muss. Mit einer einzelnen Rose kommt man natürlich günstiger weg als mit einem ganzen Strauß. Am Ende ist es jedoch – bei vielen Schenkenden – vor allem die Geste, die zählt.

Wie viel Geld ausgeben zum Valentinstag: Blumen und kleine Geschenke beliebt

Den Valentinstag verbinden viele Verliebte mit Blumen oder einem kleinen Geschenk. © macniak/agefotostock/Imago

Immerhin eine knappe Mehrheit der Menschen hierzulande machen ihrer oder ihrem Liebsten ein Geschenk zum Valentinstag. Das ergab eine Umfrage im Auftrag staatlicher deutscher Lottogesellschaften, wie die Nachrichtenagentur AFP im Februar berichtete. Von diesen würden mit 19 Prozent die meisten demnach auf Blumen zurückgreifen, sowie mit elf Prozent auf kleinere Präsente wie Pralinen im Wert von maximal 25 Euro. „Mit jeweils neun Prozent folgen gemeinsame Aktivitäten sowie etwa größere Geschenke im Wert von mehr als 50 Euro“, berichtet AFP weiter über die Umfrage. „24 Prozent der Befragten ignorieren den Valentinstag dagegen nach eigenen Angaben generell. Weitere 16 Prozent sind Singles und verschenken deshalb nichts. Vier Prozent gaben in der Umfrage unter tausend Menschen an, aus Kostengründen kein Geschenk zu machen.“

Schnittblumen sind zum Valentinstag gefragt

Wie wichtig der Valentinstag für die Floristikbranche ist, zeigt einem Bericht des Portals stuttgarter-nachrichten.de zufolge auch ein Blick in die Statistik der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI). „In der Woche um den Valentinstag geben die Deutschen durchschnittlich doppelt so viel Geld für Schnittblumen aus wie in einer normalen Woche, ist dort zu lesen“, so das Portal. Und dass Männer zu diesem Anlass die fleißigsten Käufer seien. „In diesem Jahr kann es allerdings auf Grund gestiegener Energiepreise zu leicht erhöhten Einkaufspreisen bei Schnittblumen kommen – insbesondere Rosen sind auf Grund der weltweiten Nachfrage gerade an Valentin teurer als an anderen Tagen im Jahr“, heißt es dem Bericht zufolge beim Fachverband Deutscher Floristen.

Fehlkauf online? 14 Tage Widerrufsrecht aufs Valentinsgeschenk

Haben Sie Ihrem Liebling ein Geschenk zum Valentinstag bestellt und die Lieferung ist nicht zufriedenstellend, können Sie das Geld – zumindest in einigen Fällen – zurückverlangen. „Werden Valentinstagsgeschenke online gekauft, gelten die gleichen Rechte wie bei allen anderen Onlineeinkäufen: die Verträge können ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware widerrufen werden“, erklärt Nicole Bahn von der Verbraucherzentrale Bremen. Wenn es sich bei dem Geschenk um ein individuell hergestelltes oder personalisiertes Geschenk handelt, gilt das nicht ohne Weiteres: Hier gibt es laut der Verbraucherzentrale kein gesetzliches Widerrufsrecht. Das betreffe auch schnell verderbliche Produkte wie Schnittblumen.

Doch in jedem Fall gilt der Expertin zufolge, dass man das Recht auf Lieferung eines mangelfreien Produkts hat. Sollten also die beworbenen „frischen“ Schnittblumen verwelkt ankommen, könnten Betroffene ihr Geld zurückfordern, heißt es dazu in einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur. Versprechen Händler eine pünktliche Lieferung bis zum Valentinstag, das Produkt kommt aber verspätet, müsse das Geld ebenfalls erstattet werden, erklärt die Verbraucherschützerin laut der Mitteilung.