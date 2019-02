Der Vater des britischen Royals soll laut einem Enthüllungsbuch vor Jahren beim Lotto sehr viel Geld gewonnen haben. Doch er soll nicht lange etwas davon gehabt haben.

Immer wieder berichten britische Medien, dass die schwangere Meghan Markle ein sehr schlechtes Verhältnis zu ihrem Vater Thomas Markle habe, angeblich sollen sie kaum mehr miteinander sprechen.

Auch die Tatsache, dass er bei der royalen Hochzeit im Mai 2018 nicht anwesend war und Schwiegervater Prinz Charles den Hollywoodstar zum Traualter führen musste, sprach für viele Experten Bände über ihre schwierige Beziehung.

Meghan Markles Vater gewann über eine halbe Million Euro - dank dem Geburtsdatum seiner Tochter

Doch das war angeblich nicht immer so - Anfang der 90er-Jahre soll das Vater-Tochter-Gespann noch sehr innig gewesen sein. Das enthüllt zumindest jetzt der britische Autor Andrew Morton in seinem Buch "Meghan: eine Hollywood-Prinzessin". Darin behauptet Morton, dass Thomas Markle vor fast 30 Jahren im Lotto gewann - mit Hilfe seiner damals neunjährigen Tochter Meghan.

So soll er damals dank fünf richtiger Zahlen von der California State Lottery satte 640.000 Euro bekommen haben. Dazu hatte Markle Meghans Geburtsdatum, den 4. August 1981, getippt - und überraschend abgesahnt. Mit dem Geld soll er dem Autor zufolge anschließend die Gebühren für Meghans Privatschule bezahlt haben. Mit solch einem Sprungbrett und einer Extraportion Ehrgeiz schaffte sie es schließlich, bis in den Hollywood-Olymp aufzusteigen.

Teure Ausbildung, ein Blumenladen und ein Auto: 2016 musste Thomas Markle Konkurs anmelden

Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr. soll es gegenüber der britischen Sun bereits vor der royalen Hochzeit einmal so zusammengefasst haben: "Mit der Hochzeit mit Prinz Harry hat Meghan in der Lotterie des Lebens gewonnen. Der Lotto-Gewinn unseres Vaters hat uns als Familie geholfen." So soll Thomas Markle das viele Geld gleichmäßig auf seine drei Kinder aufgeteilt haben - während Meghan eine gute Bildung genoss, machte Thomas Jr. einen Blumenladen auf und Halbschwester Samantha Markle bekam ein neues Auto geschenkt.

Das Pikante daran: 2016 soll Meghans Vater Konkurs angemeldet haben. Angeblich habe er verhängnisvolle Investitionen getätigt, die am Ende seinen finanziellen Ruin bedeuten sollten.

jp