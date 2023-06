Versicherer kündigt nach Schadensfall? Was Sie in solchen Fällen tun können

Von: Anne Hund

In vielen Versicherungssparten dürfen Anbieter ihren Kunden nach nur einem Schadensfall kündigen. Kunden seien „oft überrascht“, schildert die Stiftung Warentest.

Wer einen Bagatell­schaden bei seiner Versicherung melden möchte, sollte sich vorher gut überlegen, ob sich das schlussendlich bezahlt macht. Hier nur ein mögliches Beispiel: Man lässt zwei Fahrraddiebstähle, die kurz hintereinander passiert sind, über die Hausratsversicherung regulieren und der Versicherer hat die Schäden unproblematisch ersetzt. Das dicke Ende kommt erst noch: Der Versicherer will den Vertrag beenden.

Versicherer kündigt nach Schadensfall?

Ein häufig geschildertes Problem: Kündigt ein Schadensversicherer den Vertrag, kann sich das negativ für den bisherigen Kunden auf die Suche nach einem neuen Vertragspartner auswirken. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf einen früheren Beitrag von Finanztest. Betroffene sollten deshalb Kontakt mit dem Versicherer aufnehmen und erst einmal auf eine Vertragsverlängerung pochen, so der Rat. Oft lohne es sich sogar, zunächst höhere Beiträge oder Selbstbeteiligung zu akzeptieren. Später könnten Kunden dann immer noch den Vertrag kündigen. Das sei besser, denn oft müssten Kunden im Antragsformular angeben, wenn sie wegen Schäden gekündigt wurden. Das könne den Neuabschluss eines Vertrags unter Umständen gefährden. Und eine mühsame Suche nach einem anderen Anbieter nach sich ziehen.

Damit Verbraucher nicht ohne Versicherungsschutz dastehen, sollten sie auf Vorschläge des alten Versicherers erst mal eingehen, heißt es weiter in dem dpa-Bericht. Bei der Haftpflichtversicherung rate Finanztest etwa, kleinere Schäden bis 300 oder 400 Euro selbst zu übernehmen. Oft könne auch eine Schlichtungsstelle helfen. Der Service sei für Verbraucher gratis.

Kündigung durch Versicherer nach Schadens­fall erlaubt

Grund­sätzlich dürfen bestimmte Versicherungen private Unfall- und Schaden­verträge „einseitig kündigen“, erklärt die Stiftung Warentest auf Test.de. Dazu gehörten unter anderem:

Hausratversicherung

Wohngebäudeversicherung

Haftpflichtversicherung

Rechtsschutzversicherung

Versicherer kündigt nach Schadensfall – welche Fristen gelten?

Wollen Versicherer den Versicherungs­vertrag kündigen, sind laut Stiftung Warentest Kunden „häufig überrascht“. Was manche, die sich mit einer (drohenden) Kündigung konfrontiert sehen, womöglich nicht bedacht haben: Nach nur einem Schadens­fall darf der Versicherer einen Vertrag außer­ordentlich beenden, wie die Experten auf Test.de erklären, „frühestens bei der ersten Schadenzahlung und spätestens nach Abwick­lung des Schadens­falls mit einer vierwöchigen Frist“. Ausnahme ist die Rechtsschutzversicherung: Für Rechts­schutz­versicherer gelte, dass sie zwei Versicherungs­fälle inner­halb von zwölf Monaten reguliert haben müssen, bevor sie außer­ordentlich kündigen dürften. „Das nutzen sie dann aber auch oft aus“, wie es auf Test.de heißt.

Neben dem außer­ordentlichen Kündigungs­recht nach einem Schadens­fall darf der Versicherer einen Vertrag ganz regulär „ordentlich“ zum Ablauf des Versicherungs­jahres oder zum Ablauf des Kalender­jahres kündigen, erklärt die Stiftung Warentest. „Die Kündigung muss der Versicherer in der Regel mit einer Drei­monats­frist zur nächsten Haupt­fälligkeit der Zahlung mitteilen.“

In der Auto­versicherung muss der Versicherer „eine ordentliche Kündigung mit einer Frist von einem Monat zum Ablauf des Versicherungs­jahres aussprechen, in der Regel ist das der 31. Dezember“, heißt es außerdem auf Test.de. Sprich, die Kündigung muss spätestens am 30. November beim Kunden einge­gangen sein.

Noch ein Tipp: Wer Beratung in Sachen Versicherungsschutz wünscht, kann sich in den meisten Fällen auch direkt an die jeweiligen Verbraucherzentralen wenden. Manche Versicherungskosten lassen sich zudem von der Steuer absetzen.