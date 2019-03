Größter Investor aller Zeiten: Diese "Mega-Katastrophe" soll uns teuer zu stehen kommen

Kürzlich hat US-Investmentlegende Warren Buffett seinen jährlichen Brief veröffentlicht. Doch diesmal ist seine Zukunftsvision düsterer denn je. Müssen wir uns Sorgen machen?

Warren Buffett hat wie jedes Jahr einen Brief an die Aktionäre seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway veröffentlicht. Der Starinvestor gilt als Koryphäe auf seinem Gebiet, doch auch er hat Ende Februar rote Zahlen mit seinem Unternehmen schreiben müssen - damit gab er den wohl niedrigsten Jahresgewinn seit 2001 bekannt. Insgesamt machte es ein Minus von satten 25 Milliarden Dollar (circa 22,3 Milliarden Euro).

Warren Buffett bereitet sich und sein Unternehmen vor - droht uns die "Mega-Katastrophe"?

Der Grund sollen massive Kursverluste gewesen sein. In seinem Brief giftet der 88-Jährige nicht nur gegen die Trumpsche Regierung, sondern lässt auch sonst keinen Stein auf dem anderen. So zeichnet er in seinem Bericht eine weitere Zukunftsvision, die nicht nur düster, sondern auch sehr erschreckend ist: Buffett zufolge stehe der Menschheit etwas Schlimmes bevor, ähnlich einer Naturkatastrophe oder einem Cyber-Angriff, der alle vorherigen Schreckensszenarien in den Schatten stellen soll.

"Wenn eine solche Mega-Katastrophe zuschlägt, werden wir alle Verluste hinnehmen müssen und sie werden groß sein - sehr groß", schreibt Buffett. Zwar könne er nicht sicher sagen, wann sie eintreten werde - aber dass es passieren werde. Deshalb bereite er sich schon seit langem vor. "Anders als die meisten Versicherungen werden wir am nächsten Tag schon wieder neue Leute aufnehmen", tönt er. Möglich sei dies durch die Finanzierung aus latenten Einkommenssteuern.

Naturkatastrophe könnte die weltweite Wirtschaft zum Wanken bringen

Forscher glauben bereits seit Jahrzehnten, dass sich durch das Einwirken des Menschen in die Natur, diese sich über kurz oder lang rächen könnte. Das Roden des Urwalds, das unkontrollierte Ausbauen der Städte, der steigende Meeresspiegel und die massive, weltweite Umweltverschmutzung werden mit verheerenden Folgen für die Menschheit einhergehen, so die Experten weiter.

"Unterm Strich kann man sagen, dass es überall schlechter wird", erklärt Bruce Riorden, der Direktor der Climate Readiness Institute an der University of California, Berkeley gegenüber dem Business Insider. "Es kommt letztlich darauf an, wer sich am besten organisiert." Und das scheint augenblicklich Warren Buffett zu sein ...

