Weihnachtsgeschenke bei Amazon: Sichern Sie sich jetzt bis zu 70 Prozent reduzierte Produkte

Weihnachten steht vor der Tür - und Sie haben noch kein Geschenk? Dann lockt Amazon wieder mit starken Deals - sichern Sie sich jetzt die günstigsten Produkte.

Zahlreiche Rabattaktionen gibt es in der Vorweihnachtszeit beim Online-Shop Amazon - wir zeigen Ihnen die besten Schnäppchen, stark reduzierte Produkte und die schönsten Geschenke für Ihre Liebsten.

Weihnachtsgeschenke auf Amazon: Hier finden Sie alle Deals und Angebote

Die Vorweihnachtszeit ist offiziell eingeleitet . Wer nicht auf den letzten Drücker noch Weihnachtskäufe erledigen will, der sollte sich jetzt nach Geschenken für seine Lieben umsehen.

. Wer nicht auf den letzten Drücker noch Weihnachtskäufe erledigen will, der sollte sich jetzt nach Geschenken für seine Lieben umsehen. Auf Amazon finden Sie bis Weihnachten zahlreiche stark reduzierte Angebote .

. Viele Amazon-Produkte sind bis zu 50 Prozent reduziert .

. Bleiben Sie über unseren Produkt-Newsticker täglich über die besten Amazon-Schnäppchen zur Weihnachtszeit 2018 auf dem Laufenden.

Täglich ab acht und 20 Uhr: "Extra-Last-Minute-Blitzangebote" um bis zu 70 Prozent auf Amazon reduziert

Wer beim Black Friday nichts gefunden hat oder zu langsam war, der hat jetzt vom 06. Dezember bis 21. Dezember die Möglichkeit, ein "Extra-Last-Minute-Blitzangebot" abzusahnen. Im Rahmen der neuen Rabattaktion bietet der Online-Versandhändler jeden Tag ab sechs Uhr morgens hunderte Produkte im 5-Minuten-Takt für nur kurze Zeit günstiger an. Ein besonderes Schmankerl sind täglich jeweils um acht und 20 Uhr zwei besondere Deals, die sogar um satte 70 Prozent reduziert sind.

Heute, am 06. Dezember, bietet Amazon seit acht Uhr morgens das HP-Notebook "255 G6" für nur 149 statt 299 Euro und ab 20 Uhr ein Megapack der Finish All in 1 Spülmaschinentabs für acht statt 15 Euro an.

Wie auch schon während der Cyber Week erhalten Prime-Mitglieder wieder 30 Minuten vor Start der Blitzangebote bereits Zugriff und die Möglichkeit, das Produkt zu reservieren. Tipp: Für die Rabattaktion lohnt es sich also auch für alle Nicht-Prime-Mitglieder, ein kostenloses 30-tägiges Probeabo abzuschließen. So können Sie die Angebote einsacken - ohne befürchten zu müssen, dass sie bereits ausverkauft sind.

Weihnachtsgeschenke auf Amazon: WMF Schüssel-Set Gourmet - Vorschau Tagesangebot (07.12.18) ab acht Uhr

+ WMF Schüssel-Set Gourmet Das vierteilige WMF Schüssel-Set ist in verschiedenen Größen erhältlich und ist aus Cromargan Edelstahl 18/10 gefertigt. Es ist multifunktional und als Rühr-, Salat- und Servierschüssel einsetzbar sowie rostfrei und spülmaschinengeeignet. Durch den Schüttrand gelingt das Ausgießen, ohne zu kleckern. Zudem ist das Set sehr platzsparend, da die Schüsseln stapelbar sind. Zur Vorweihnachtszeit auf Amazon für nur 35 Euro statt 49,95 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Weihnachtsgeschenke auf Amazon: Finish All in 1 Spülmaschinentabs, Megapack - Tagesangebot (06.12.18) ab 20 Uhr

+ Finish All in 1 Spülmaschinentabs Im Megapack befinden sich 85 phosphatfreie Spülmaschinentabs, die dank ihrer integrierten Klarspül- und Salzfunktion sogar hartnäckigste Fettflecken entfernen. Ein Tab reicht bereits pro Spülgang, um das Geschirr strahlend sauber zu bekommen. Zur Vorweihnachtszeit auf Amazon für nur acht Euro statt 14,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Weihnachtsgeschenke auf Amazon: W6 WERTARBEIT Overlock-Nähmaschine - Tagesangebot (3.12.18)

+ Die Overlock-Nähmaschine von W6 WERTARBEIT ist stufenlos verstellbar. Abstimmung auf jede Stoffart möglich. Nähen, schneiden und versäubern in einem Arbeitsgang. Drei oder vier Fäden verfügbar je nach verwendeter Naht. Einfaches und schnelles umschalten von Standard auf Rollsaum. Zur Vorweihnachtszeit auf Amazon für nur 204,99 statt 269,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Weihnachtsgeschenke auf Amazon: Fossil Herren-Uhr - Tagesangebot (30.11.18)

+ Gehäusehöhe: 13mm; Gehäusegröße: 45mm. Bandbreite: 24mm; Bandumfang: 200 +/- 5mm. Bandmaterial: Edelstahl. Wasserdichtigkeit: 5 ATM. Verpackt in einer Fossil Tin (mit verschiedenen Designs zum Sammeln). Zur Vorweihnachtszeit auf Amazon für nur 79,00 statt 189,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Weihnachtsgeschenke auf Amazon: Philips Luftreiniger - Tagesangebot (30.11.18)

+ Hochwertiger Filter, entfernt Pollen, Staub, Bakterien, Viren, ultrafeine Partikel bis zu einer Größe von 0, 02µm und sogar Gerüche und Gase aus der Luft. App-Anbindung: Steuerung des Gerätes, Aufzeichnung und Überwachung der Luftqualität, Allergiemanagement. AeraSense Technologie informiert in Echtzeit per numerischer Luftqualitätsanzeige und Farbsignal über die aktuelle Luftqualität. Zur Vorweihnachtszeit auf Amazon für nur 372,99 statt 579,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Weihnachtsgeschenke auf Amazon: KALEA Bier-Adventskalender - Tagesangebot (29.11.18)

+ Inhalt: 24 Bierspezialitäten aus Deutschland und ein exklusives Verkostungsglas. Biere: Kalea arbeitet mit kleineren Privatbrauereien aus ganz Deutschland zusammen und versucht hier immer Spezialitäten zusammenzusuchen, die im Handel normalerweise nicht verfügbar sind. Die enthaltenen Biere sind somit ein Mix aus allen Regionen Deutschlands. Zur Vorweihnachtszeit auf Amazon für nur 39,90 statt 49,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Weihnachtsgeschenke auf Amazon: SodaStream Wassersprudler - Tagesangebot (29.11.18)

+ Der SodaStream Wassersprudler zum Sprudeln von Leitungswasser, verfügt über einen Zylinder, zwei 1L-PET-Flasche, zwei Design-Trinkgläser sowie sechs Sirupproben. Farbe: schwarz. Zur Vorweihnachtszeit auf Amazon für nur 59,99 statt 109,90 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Weihnachtsgeschenke auf Amazon: Amazon Echo Dot (2. Gen.) - Tagesangebot (28.11.18)

+ Amazon Echo Dot ist ein sprachgesteuertes Gerät, das mithilfe von Alexa Musik wiedergibt, Ihre Smart Home-Geräte steuert, Informationen bereitstellt, die Nachrichten liest, Wecker stellt und vieles mehr. Kann über Bluetooth oder ein 3,5 mm-Stereokabel mit Lautsprechern oder Kopfhörern verbunden werden, um Musik von Amazon Music, Spotify und TuneIn abzuspielen. Spielen Sie Musik mit Multiroom Musik gleichzeitig auf mehreren Echo-Geräten und mit Kabel verbundenen Lautsprechern ab. Zur Vorweihnachtszeit auf Amazon für nur 24,99 statt 59,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Weihnachtsgeschenke auf Amazon: Hot Wheels Adventskalender mit Spielzeugautos - Tagesangebot (28.11.18)

+ Die Adventszeit wird zum Countdown mit dem bunten Weihnachts-Look und 24 Fenstern für eine tägliche Überraschung. ​Am 1. Dezember geht das erste Türchen auf und der Hot-Wheels-Weihnachts-Countdown beginnt! ​Dieser Hot-Wheels-Adventskalender begeistert Kinder jeden Alters. Er enthält acht Motivfahrzeuge von Hot Wheels und 16 Zubehörteile für jeden Tag bis Weihnachten. Zur Vorweihnachtszeit auf Amazon für nur 24,99 statt 25,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Weihnachtsgeschenke auf Amazon: Das neue Echo Plus (2. Gen.) + Philips Hue White Lampe (28.11.18)

+ Dieses Bundle enthält das neue Echo Plus (2. Gen.) und eine Philips Hue-Glühlampe – alles, was Sie benötigen, um mit Ihrem Smart Home loszulegen. Echo Plus hat einen integrierten Zigbee-Hub, mit dem kompatible Smart Home-Geräte ganz einfach eingerichtet und gesteuert werden können, und bietet einen verbesserten Klang für das Streamen von Musik. Zur Vorweihnachtszeit auf Amazon für nur 149,99 statt 169,94 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Weihnachtsgeschenke auf Amazon: Amazon Echo (2. Gen.), Intelligenter Lautsprecher mit Alexa (28.11.18)

+ Amazon Echo verbindet sich mit dem cloudbasierten Alexa Voice Service, um Musik abzuspielen, Anrufe zu tätigen, Wecker und Timer zu stellen, den Kalender, das Wetter, die Verkehrslage und Sportergebnisse abzurufen, Fragen zu stellen, To-do- und Einkaufslisten zu verwalten, kompatible Smart Home-Geräte zu bedienen und mehr. Einfach fragen. Zur Vorweihnachtszeit auf Amazon für nur 59,99 statt 99,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Lesen Sie hier: Das müssen Sie über den Amazon Echo wissen - und warum die Verbraucherzentrale Alarm schlägt.

Weihnachtsgeschenke auf Amazon: Beexcellent Gaming Kopfhörer (28.11.18)

+ Hochwertiger Bass-Surround-Sound im Edlen Hörmuscheldesign, damit sie keine äußerlichen Umgebungslärm wahrnehmen und ideal ins Spiel eintauchen können ohne gestört zu werden. Hochempfindliches zusammenklappbares Mikrofon das Hintergrundgeräusche abschirmt und lediglich ihre Stimme klar übermittelt zum Beispiel in Voice Team Chat eines Spieles für eine bessere Kommunikation. Zur Vorweihnachtszeit auf Amazon für nur 19,19 statt 26,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.

Weihnachtsgeschenke auf Amazon: Das neue Echo Show (2. Gen.) + Philips Hue Lampe (28.11.18)