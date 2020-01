Achtung: Wenn Sie Mehl so abmessen, klappt es nicht mit Ihrem Kuchen

Wichtiger Tipp

Im Gegensatz zum Kochen, ist Backen eine genaue Kunst. Deshalb kann das Gelingen und Scheitern schon an wenigen Gramm Mehl hängen. Vermeiden Sie diesen Fehler.

Kochen Sie nach Rezept oder nach Gefühl? Wenn Sie zu den Mutigen gehören, die sich nur vage an die Anweisungen im Kochbuch halten, dann wollen Sie vielleicht auch beim Backen so vorgehen. Ohne lange Erfahrung wird das aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schiefgehen.

Verbreiteter Fehler: Falsche Mehlmenge macht Kuchen ungenießbar

Gerade bei der Mehlmenge, die in Kuchen und Co. verwendet wird, müssen Sie genau sein, sonst wird das Ergebnis trocken, zu fest und krümelig. Problematisch wird es, wenn in einem Rezept keine Grammzahlen angegeben werden. Das ist zum Beispiel bei sogenannten Becherkuchen der Fall. Hier werden die Zutaten mit einem leeren 250-Gramm-Sahnebecher abgemessen. Aber auch bei US-amerikanischen Rezepten, die durch Pinterest und Co. immer mehr auf dem Vormarsch sind, werden Sie kaum Grammangaben finden. Hier wird in Cups gemessen, was ärgerlicherweise wiederum keinem "Sahnebecher" entspricht.

Backen: So messen Sie Mehl richtig ab

Bei solchen Rezepten landet schnell zu viel oder zu wenig Mehl im Teig, weil Sie das feine Pulver falsch abmessen. Wenn Sie das Mehl direkt mit dem Becher oder dem Cup-Maß aus der Mehltüte holen, werden Sie wahrscheinlich das Mehl zusammendrücken und deshalb mehr als gewünscht herausholen. So machen Sie es richtig:

Schütteln Sie das Mehl etwas auf, damit es schön locker ist. Nehmen Sie einen Esslöffel und füllen Sie das Mehl damit in den Becher, bis er etwas zu voll ist. Nehmen Sie ein Messer zur Hand und streichen Sie mit dem Rücken das überschüssige Mehl ab.

Wenn Sie die Menge Mehl, die Sie so abmessen, mit der vorher beschriebenen Methode vergleichen, werden Sie erstaunt sein, wie unterschiedlich das Ergebnis ist.

Mehl richtig abmessen: Was gewogen werden kann, sollten Sie wiegen

Die herkömmliche Grammmethode, die in deutschsprachigen Rezepten zum Einsatz kommt, ist wesentlich genauer. Wollen Sie diese Methode auf US-Rezepte anwenden, müssen Sie sich mit Umrechnungstabellen aus dem Internet behelfen. Aber Achtung: Wie viel tatsächlich in einen Cup passt, hängt natürlich von der Zutat ab. Deshalb gibt es unterschiedliche Tabellen für Mehl, Wasser, gefrorene Erdbeeren und vieles mehr. Ein Umstand, der schon so manchen Hobbybäcker zur Verzweiflung getrieben hat. Da ist es dann doch einfacher, sich einfach ein amerikanisches Cup-Maß zu kaufen. Jetzt können Sie damit ja auch Mehl richtig abmessen...

