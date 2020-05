Gastronomie öffnet wieder: große Übersicht mit Infos für alle Bundesländer

Alle Auflagen

Nach langen Schließungen und Einschränkungen werden die Auflagen für Restaurants und Co. langsam gelockert. Was bedeutet das für Sie und was müssen Sie beachten?

Restaruants dürfen in allen Bundesländern wieder öffnen.

Lesen Sie hier, welche Auflagen bei Ihnen gelten.

Viele haben es herbeigesehnt und nun ist es endlich in greifbare Nähe gerückt: Die Gastronomie darf nach vielen Wochen der Schließungen und starken Einschränkungen wieder ihre Türen öffnen. Allerdings herrscht bei aller Freude auch viel Unsicherheit. Jedes Bundesland hat eigene Regeln und viele Gäste und Betreiber fragen sich, wie die Öffnung genau aussieht.

Restaurants und Co. öffnen in jedem Bundesland anders

Wann genau und wie die Restaurants wieder öffnen dürfen, liegt klar im Entscheidungsbereich der Bundesländer. Einzelne Landkreise und Kommunen können aber auch noch gesondert Regeln aufstellen. Verschiedene Konzepte sollten die Öffnung der Gastronomiebetriebe regeln (Stand 13.05.2020)

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Wie öffnen die Restaurants in Baden-Württemberg?

In Baden-Württemberg dürfen die Gastronomie im Außen- und Innenbereich ab dem 18.05. wieder öffnen. Für die Gaststätten gelten strenge Auflagen:

Einschränkung von Öffnungszeiten

Ausarbeitung von Hygiene-Konzepten durch die Betriebe

Sicherstellung von Abstand (min. 1,5 Meter) von Gästen und Tischen

separater Einlass und Ausgang

Gäste müssen sitzen

Bezahlung möglichst bargeldlos

Reservierungspflicht (Name des Gastes, Datum und Uhrzeit des Besuchs, und Kontaktdaten, beispielsweise E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, müssen nach vier Wochen gelöscht werden)

Wie öffnen die Restaurants in Bayern?

Ab 18.05. darf die Außengastronomie, z.B. Biergärten, öffnen. Innengastronomie öffnet ab 25.05. wieder. Für beide Bereiche gelten dieselben Auflagen:

Einschränkung von Öffnungszeiten

Ausarbeitung von Hygiene-Konzepten durch die Betriebe

Begrenzung von Gästezahlen

Sicherstellung von Abstand (Einlass/Ausgang separat, Reservierungspflicht)

Desinfektion von Besteck, Tischen und Gläsern

Maskenpflicht für Mitarbeiter in Küche und Service

Für Gäste besteht Maskenpflicht, sobald sie den Tisch verlassen (beim Eintreten, auf dem Weg zur Toilette usw.

Außengestronomie muss zunächst um 20 Uhr schließen

Restaurants schließen um 22 Uhr

Wie öffnen die Restaurants in Berlin

In Berlin öffnen die Restaurants im Außen- und Innenbereich ab dem 15.05. mit folgenden Auflagen:

Aufenthalt ist nur alleine, in Begleitung von Personen des eigenen Haushalts oder Angehörigen eines weiteren Haushalts erlaubt

Öffnungszeiten auf 6 bis 22 Uhr beschränkt

Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden

Maskenpflicht für Angestellte

Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen

kein Buffetangebot

Liefer- und Abholangebot darf beibehalten werden

Bildung von Warteschlangen muss vermieden werden

Gäste dürfen nur sitzend an Tischen bewirtet werden

Reservierungen werden dringend empfohlen, außerdem Anwesenheitslisten, in welche die Gäste ihren vollständigen Namen, ihre Adresse und Kontaktdaten eintragen (müssen nach vier Wochen gelöscht werden).

Wie öffnen die Restaurants in Brandenburg

Auch in Brandenburg öffnen die Restaurants wieder ab dem 15.05. Hier dürfen auch Kneipen wieder ihre Betriebe aufnehmen. Diese Auflagen gelten:

Öffnungzeiten auf 6 bis 22 Uhr beschränkt

Einhaltung der Hygieneregeln

Steuerung des Zutritts

Warteschlangen vermeiden

Maskenpflicht für Angestellte

Wie öffnen die Restaurants in Bremen?

In Bremen darf die Gastronomie ab dem 18.05. unter diesen Auflagen* wieder öffnen:

Mindestabstand von 2 Metern zwischen den Tischen

kein Buffet- oder Selbstbedienungsangebot

Gäste dürfen nur sitzend an Tischen bewirtet werden, kein Barbetrieb

Mitarbeiter sollen Kontaktbeschränkungen einhalten

Führen von Anwesenheitslisten, in welche die Gäste ihren vollständigen Namen, ihre Adresse und Kontaktdaten eintragen (müssen nach vier Wochen gelöscht werden)

Wie öffnen die Restaurants in Hamburg?

In Hamburg dürfen die Restaurants seit dem 13.05. wieder öffnen, berichtet die dpa. Laut NDR gelten folgende Auflagen:

Zugangskontrollen

Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen

bis zu zwei Familien dürfen an einem Tisch sitzen

Bedienungen müssen einen Mund- und Nasenschutz tragen

kein Buffet- oder Selbstbedienungsangebot

Einmal-Verwendung von Speisekarten*

Papiertischdecken zur Einmalverwendung

Personalien der Gäste müssen festgehalten werden

Wie öffnen die Restaurants in Hessen?

In Hessen dürfen die Restaurants ab dem 15.05. wieder öffnen mit folgenden Auflagen:

Zugangsbeschränkungen: Je angefangenen 20qm darf ein Gast das Restaurant betreten



Hygieneregeln müssen eingehalten werden

Abstandsregeln zwischen den Gästen und dem Personal müssen eingehalten werden

Wie öffnen die Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern?

In Mecklenburg-Vorpommern dürfen die Restaurants seit dem 09.05. wieder öffnen unter folgenden Auflagen:

Mitarbeiter müssen einen Mund- und Nasenschutz tragen

Gäste, die nicht an einem Tisch sitzen, müssen 1,5 Meter Abstand halten

nicht mehr als 6 Personen pro Tisch

kein Buffet- oder Selbstbedienungsangebot

Tische, Speisekarten, Pfeffer- und Salzstreuer und alle anderen Dinger, mit denen die Gäste in Kontakt kommen, müssen nach jeder Tischbelegung direkt gereinigt werden.

Räume mit Publikumsverkehr müssen spätestens alle zwei Stunden gelüftet werden.

Reservierungspflicht

Bewirtung nur zwischen 6 und 21 Uhr.

Führen von Anwesenheitslisten, in welche die Gäste ihren vollständigen Namen, ihre Adresse und Kontaktdaten eintragen (müssen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht werden)

Wie öffnen die Restaurants in Niedersachsen?

In Niedersachsen dürfen die Restaurants, Gaststätten, Biergärten im Freien, Imbisse und Cafés seit dem 11.05.wieder öffnen unter folgenden Auflagen:

Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln

Mindestabstand von 2 Metern zwischen den Tischen

Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Gästen an unterschiedlichen Tischen

Steuerung des Zutritts

Beschränkung auf maximal 50 Prozent der Plätze

Reservierungspflicht

Führen von Anwesenheitslisten, in welche die Gäste ihren vollständigen Namen, ihre Adresse und Kontaktdaten eintragen (müssen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht werden)

kein Buffet- oder Selbstbedienungsangebot

Maskenpflicht für Servicemitarbeiter

Führen von Anwesenheitslisten mit Einverständnis des Gastes, in welche die Gäste ihren vollständigen Namen, ihre Adresse und Kontaktdaten eintragen (müssen nach drei Wochen gelöscht werden)

Wie öffnen die Restaurants in Nordrhein-Westfalen?

In Nordrhein-Westfalen dürfen die Restaurants, Gaststätten, Biergärten im Freien, Imbisse und Cafés seit dem 11.05. wieder öffnen unter folgenden Auflagen:

Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln

Infektionsschutz- und Hygiene-Konzept der Betriebe muss vorliegen

allgemeingültigen Kontaktbeschränkungen gelten

Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen

Am selben Tisch dürfen gemeinsam nur Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner, sowie Personen aus maximal zwei verschiedenen häuslichen Gemeinschaften sitzen

Führen von Anwesenheitslisten, in welche die Gäste ihren vollständigen Namen, ihre Adresse und Kontaktdaten eintragen (müssen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht werden)

Wie öffnen die Restaurants in Rheinland-Pfalz?

Gastronomiebetriebe in Rheinland-Pfalz dürfen seit dem 13.05.wieder öffnen unter folgenden Auflagen:

Öffnungszeiten 6 Uhr bis 22 Uhr begrenzt

Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln

Bereitstellung von Desinfektionsmittel und regelmäßige Desinfektion von Stühlen und Tischen

Steuerung des Zutritts

keine freie Platzwahl

Gäste dürfen nur sitzend an Tischen bewirtet werden

Mindestabstand zwischen den Stühlen von einem Tisch zu den Stühlen des nächsten Tischs von mindestens 1,5 Metern

kein Barbetrieb

An einem Tisch dürfen höchstens die Personen sitzen, die nicht vom Kontaktverbot erfasst sind.

An Biertischen im Außenbereich dürfen höchstens sechs Personen Platz nehmen, die älter als 12 Jahre sind.

Maskenpflicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Kundenkontakt

Maskenpflicht für Gäste, nur direkt am Tisch nicht

gebrauchten Geschirr (Besteck, Gläser, Teller etc.) müssen mittels Spülmaschine mit mindestens 60 Grad gereinigt werden

Reservierungspflicht

Führen von Anwesenheitslisten, in welche die Gäste ihren vollständigen Namen, ihre Adresse und Kontaktdaten eintragen (müssen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht werden)

Wie öffnen die Restaurants im Saarland?

Im Saarland dürfen Restaurants, Cafés, Kantinen und Kneipen ab dem 18.05. wieder öffnen unter foldenen Auflagen:

Öffnungszeiten 6 Uhr bis 22 Uhr begrenzt

Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln

Gäste dürfen nur sitzend an Tischen bewirtet werden

kein Barbetrieb

Am selben Tisch dürfen Angehörige des eigenen Haushalts, Ehegatten, Lebenspartnern und Verwandten in gerader Linie ersten Grades sowie Personen aus einem weiteren Haushalt sitzen

Reservierungsgebot

Führen von Anwesenheitslisten, in welche die Gäste ihren vollständigen Namen, ihre Adresse und Kontaktdaten eintragen (müssen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht werden)

Wie öffnen die Restaurants in Sachsen?

In Sachsen dürfen Kneipen, Biergärten und Restaurants ab dem 15.05. wieder öffnen unter foldenen Auflagen:

Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln

Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen

Maskenpflicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Wie öffnen die Restaurants in Sachsen-Anhalt?

In Sachsen-Anhalt darf die Gastronomie ab dem 15.05. wieder öffnen unter foldenen Auflagen:

Gastwirte müssen die Öffnung am 18.05. beantragen und ihr Hygienekonzept einzeln von zuständigem Landkreis oder der kreisfreien Stadt überprüfen lassen

Bei Öffnung ab 22.05. muss dagegen nur mitgeteilt werden

Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln

Am selben Tisch dürfen maximal fünf Personen sitzen, die nicht in einem Haushalt leben

Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen im Gastraum

Mindestabstand von 2 Metern zwischen den Tischen im Freien

keine Reservierungspflicht

Gäste müssen platziert werden

Maskenpflicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Führen von Anwesenheitslisten, in welche die Gäste ihren vollständigen Namen, ihre Adresse und Kontaktdaten eintragen (müssen nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht werden)

Wie öffnen die Restaurants in Schleswig-Holstein?

In Schleswig-Holstein öffnet die Gastronomie ab dem 18.05. wieder unter foldenen Auflagen:

Einhaltung der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln

Vorlage von Hygienekonzepten

Öffnungzeit bis 22 Uhr begrenzt

Mindestabstand von 1,5 Metern muss gewährleistet werden

Wie öffnen die Restaurants in Thüringen?

In Thüringen darf die Gastronomie ab dem 15.05. wieder öffnen unter foldenen Auflagen:

Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln

Steuerung und Begrenzung des Zugangs

verstärktes Reinigungs- und Desinfektionsregime

Warteschlangen sind zu vermeiden

Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen

Regelungen zum Ausschank alkoholischer Getränke treffen die Kommunen eigenständig

ante

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.