So machen Sie ein perfektes Grilled Cheese Sandwich

Goldbraun geröstetes Brot, geschmolzener Käse – braucht es mehr, damit Ihnen das Wasser im Mund zusammen läuft? Hier gibt‘s das beste Rezept für Grilled Cheese Sandwiches.

Man könnte meinen: Was soll an einem getoastete Käsebrot denn so besonders sein? Aber ein Grilled Cheese Sandwich, das vor allem im amerikanischen Raum ein beliebter Snack ist, ist so viel mehr als ein dröges Käsebrot. Dieses Rezept sollten Sie unbedingt schnell nachmachen, um sich den Genuss nicht entgehen zu lassen. Sie brauchen auch nur ganz wenige Zutaten. Im Grunde nämlich nur Toastbrot* (am besten die großen amerikanischen Toasts), Käse Ihrer Wahl (aber er muss Fäden ziehen für das authentische amerikanische Feeling!) und Butter. Aufpeppen können Sie den köstlichen Snack noch mit Schinken, Tomaten oder Essiggurken. Aber Vorsicht: Suchtgefahr!

Rezept für das perfekte Grilled Cheese Sandwich: Die Zutaten

Zutaten für 2 Sandwiches:

4 Scheiben American-Sandwich-Toast

4 Scheiben Scheibletten-Käse, Cheddar oder Emmentaler

Butter

2 Scheiben dünn geschnittene Tomaten oder klein geschnittene Essiggurken (optional)

Grilled Cheese Sandwich: das beste Rezept zum Selbermachen

Bestreichen Sie jeweils beide Seiten der Toastscheiben dünn mit Butter. Erhitzen Sie eine große beschichtete Pfanne und rösten Sie alle Toastscheiben von einer Seite gleichmäßig braun. Jetzt wenden Sie zwei Toastscheiben und belegen sie jeweils mit zwei Käsescheiben (und optional mit Tomaten oder Gurken). Legen Sie die anderen beiden Toastscheiben mit der ungerösteten Seite nach außen. Dann rösten Sie die beiden Grilled Cheese Sandwiches von beiden Seiten goldbraun und kross, bis der Käse schön geschmolzen ist. Drücken Sie dazu mit einem Pfannenwender die Sandwiches etwas flach, damit der Käse gut mit dem Brot verschmilzt. Nach Belieben können Sie die Sandwiches noch diagonal zerschneiden. Sofort servieren und warm genießen!

