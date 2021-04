Selbstgemachte Pizza: Mit diesem Tipp wird sie knusprig wie beim Italiener

Pizzateig frittieren

Sie machen Pizza gerne selbst? Dann sollten Sie diesen Trick unbedingt ausprobieren: Er sorgt für einen leckeren, knusprigen Boden wie aus dem Steinofen.

Tonno, Quattro Stagioni oder Salami: Pizza gehört bei den meisten regelmäßig auf den Speiseplan. Ob vom Lieblingsitaliener, beim Lieferdienst bestellt oder zu Hause selbstgemacht – Pizza ist einfach ein tolles Gericht, das man ganz nach Geschmack und Vorlieben variieren kann. Wenn Sie bei Tiefkühlpizza* und Fertigteig aus dem Kühlregal nur die Stirn runzeln können und das Pizza-Selbermachen zu Hause zu Ihren Lieblingsbeschäftigungen gehört, müssen Sie den folgenden Tipp unbedingt ausprobieren.

Pizza selber machen: knuspriger Teig wie aus dem Steinofen

Wie Sie einen guten Pizzateig mit Hefe oder eine würzige Tomatensauce für den Belag selber machen, ist sicher nichts Neues für Sie. Aber wissen Sie auch schon, wie Sie den Teig so knusprig hinbekommen, als wäre die Pizza im Steinofen gebacken? Beim professionellen Pizzabäcker werden Pizzen nämlich bei um die 360 °C gebacken, so werden sie außen knusprig, bleiben innen aber schön weich. Der normale Backofen zuhause kommt aber meistens auf höchstens 250 °C. Sehr wahrscheinlich hat niemand einen Steinofen zuhause. Und selbst in einen Pizzastein für den Backofen investieren die wenigsten. Aber das ist auch nicht nötig. Mit diesem Trick wird der Pizzaboden genauso knusprig wie beim Italiener.

So wird selbstgemachte Pizza knusprig: Teig in der Pfanne frittieren

Das Geheimnis lautet: Frittieren Sie den Teig vor dem Backen. Das geht so:

Lassen Sie den vorbereiteten Pizzateig eine Stunde ruhen – ein klassisches Rezept finden Sie hier. Kneten Sie den Teig nochmals durch, dann formen Sie daraus mit den Händen kleine Fladen. Sie sollten so dick wie eine Münze sein, damit sie beim Frittieren schön knusprig werden. Wenn Sie keine Fritteuse haben, klappt das Frittieren auch problemlos in einer tiefen Pfanne. Geben Sie ausreichend Pflanzenöl hinein und erhitzen Sie es. Dass das Öl heiß genug ist, erkennen Sie, wenn Sie einen Holzlöffelstiel hineinhalten und kleine Bläschen daran aufsteigen. Nun lassen Sie die Fladen nacheinander ins heiße Öl gleiten und frittieren sie von beiden Seiten. Danach lassen Sie die fertig frittierten Fladen auf einem Küchentuch abtropfen. Stellen Sie den Backofen auf die höchste Temperatur mit Grillfunktion. Legen Sie ein Backblech mit Backpapier aus, legen Sie die Pizzaböden darauf und belegen Sie diese wie gewohnt mit Ihren liebsten Zutaten (zum Beispiel Tomaten, Pilze, Schinken, Pizzasauce und natürlich Käse). Die Mini-Pizzen überbacken Sie im Ofen unter dem Grill für fünf Minuten.

Schon sind Ihre selbstgemachten, knusprigen Pizzen der etwas anderen Art fertig. Die frittierten Pizzafladen werden außen knusprig, aber innen bleiben sie weich und elastisch. Der Aufwand ist bei dieser Methode zwar etwas höher, dafür geht das Backen im Ofen dann wesentlich schneller als normalerweise. Der Tipp stammt von frag-mutti.de, wo er unter dem Titel „Pizza Fritta - frittierte Pizza“ schon viele User begeistert hat. (mad) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

