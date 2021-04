Rhabarber: Gesund oder giftig? Das sollten Sie bei der Zubereitung von Rhabarber beachten

Rhabarber roh essen

+ © IMAGO / Panthermedia Frischer Rhabarber: Nicht jeder verträgt ihn problemlos (Symbolbild). © IMAGO / Panthermedia

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Laura Knops schließen

Weitere schließen

Rhabarber enthält viele Vitamine und Nährstoffe. Wer das beliebte Staudengewächs falsch zubereitet, kann allerdings seiner Gesundheit schaden. Was Sie bei der Zubereitung beachten sollten.

Düsseldorf – Mit Beginn des Frühlings startet im April für viele Gartenfreunde die heiß ersehnte Rhabarber-Saison. Obwohl das Staudengewächs ursprünglich aus Asien stammt, gehört Rhabarber mit seinem fruchtig-sauren Geschmack heute zu den echten Klassikern in der deutschen Küche. Egal ob eingekocht als Kompott, Marmelade oder in Kuchen und Desserts – die Vielfalt des Knöterichgewächses bereichert viele Speisen. Bei der Zubereitung von Rhabarber sollten Sie allerdings ein paar Dinge beachten*, wie 24garten.de berichtet.

Denn frischer Rhabarber ist nicht nur reich an gesunden Mineralstoffen wie Kalium und Kalzium sowie Vitamin C und Ballaststoffen, sondern enthält auch sehr viel Oxalsäure. Die natürlich vorkommende Fruchtsäure ist in kleinen Mengen zwar unbedenklich, kann unter Umständen allerdings die Nieren und Zähne angreifen und so dem Körper schaden. Beim Kochen, Backen und Dämpfen verringert sich der Gehalt der Oxalsäure im Rhabarber, er wird daher bekömmlicher. Besonders viel Oxalsäure steckt allerdings in den Rhabarber-Blättern. *24garten.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.