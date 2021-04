Rezept für feines Spargelrisotto – leichte Frühlingsküche für den schnellen Genuss

Spargel-Ideen

Grüner Spargel frisch vom Feld: Spargelrisotto schmeckt nicht nur Spargel-Freunden.

Die Spargelsaison startet meist im April, wobei der grüne Spargel sich eher ernten lässt als der weiße. Mit folgendem Rezept machen sie ein leckeres Risotto mit Spargel.

Die einen fiebern jedes Jahr aufs Neue dem ersten Spargel auf dem Teller entgegen. Andere können den Hype um das weiße Gemüse nicht nachvollziehen und sagen ihm Geschmacklosigkeit nach. Wenn Sie zu ersterer Kategorie zählen, dann könnte Sie folgendes Rezept interessieren: Spargelrisotto vereint den unnachahmlichen Geschmack von Spargel und Risottoreis*. Die Kombination sättigt nicht nur, sondern enthält auch wichtige Nährstoffe wie Kalium aus dem Spargel. Außerdem punktet Spargelrisotto durch die schnelle und unkomplizierte Zubereitung. In rund 30 Minuten ist er servierfertig und mit etwa 650 Kalorien pro Portion eine Hauptmahlzeit, die auch in den Diät-Plan passt.

Zutaten für zwei Portionen leckeres Spargelrisotto

250 g grüner Spargel

Eine halbe Zwiebel

1,5 EL Butter

125 g Risottoreis

60 ml trockener Weißwein (ersatzweise Hühnerbrühe)

300 ml Hühnerbrühe

40 g Parmesan

1 TL abgeriebene Bio-Zitronenschale

Salz und Pfeffer

Spargelrisotto-Rezept: So wird das Frühlingsgericht zum Hit

Waschen Sie zunächst den Spargel und schälen Sie das untere Drittel. Die Spitzen werden schräg etwa drei Zentimeter lang abgeschnitten und beiseite gelegt. Schneiden Sie dann die Stangen schräg in etwa einen Zentimeter lange Stücke. Die Zwiebel wird geschält und sehr fein gewürfelt. Dünsten Sie diese in einer Pfanne an, in der Sie zuvor die Hälfte der Butter zerlassen haben. Auch die Spargelstücke werden darin erhitzt. Geben Sie nach einigen Minuten den Reis hinzu und dünsten Sie diesen bei großer Hitze glasig.

Geben Sie den Wein in die Pfanne, lassen Sie diesen verdampfen und schalten Sie die Hitze auf mittlere Temperatur zurück. Nach und nach wird jetzt die heiße Brühe zum Reis gegeben unter Rühren. Achten Sie darauf, dass Sie erst nachgießen, wenn der Reis die Flüssigkeit aufgenommen hat. Nach etwa zehn Minuten die Spargelspitzen zufügen und das Risotto weitere zehn Minuten garen. Mischen Sie dann die restliche Butter mit Käse und Zitronenschale unter und lassen Sie die Masse fünf Minuten ruhen. Dann nur noch mit Salz und Pfeffer abschmecken und fertig ist das feine Spargelrisotto. (jg) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

