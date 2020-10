TikTok-Video zeigt die beste Art, Burger zu essen – Kennen Sie das Geheimnis?

Life-Hack für Foodies

Eine TikTok-Userin zeigt in einem Video ihre Methode, Burger und Pommes zu essen. Können Sie mit diesem Trick auch das Beste aus Ihrem Burger holen?

Ein „Foodie“ ist im allgemeinen Sprachgebrauch eine Person, für die Essen das Größte ist. Vor allem der Genuss von guten Speisen und Getränken sind von Bedeutung, aber Foodies interessieren sich auch für die Zubereitung* und Wissenswertes drumherum.

TikTokerin Maddie Goetz gehört auf jeden Fall in diese Kategorie. Sie hat schon eine große Anzahl an Followern auf der Plattform angesammelt, indem sie regelmäßig Food-Videos teilt, die einem das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Vor kurzem teilte die US-Amerikanerin ein Video mit dem Titel „Next time u eat a burger u need to try this. GREATEST LIFE HACK“ (deutsch: „Nächstes Mal, wenn ihr einen Burger esst, müsst ihr das ausprobieren. Bester Life-Hack“). Darin teilt sie ihre ausgefallene Methode, Burger mit Pommes zu verspeisen. Laut ihr die einzig wahre Art und Weise, das Fast Food zu essen: Es sei dadurch nicht nur effizienter, sondern auch leckerer.

Food-Hack: So sollten Sie Burger mit Pommes ab sofort essen

Wir alle essen vermutlich schon seit Jahren immer mal wieder gerne Burger und Pommes frites – aber vielleicht haben wir es all die Zeit ja falsch getan? Das Geheimnis liegt laut Maddie in drei einfachen Punkten:

Man fragt bei der Bestellung, die Sauce nebendran statt im Burger zu bekommen. Warum? Das zeigt sie im Video ganz praktisch.

Sie tunkt ihren Burger in ein Gefäß mit Aioli-Sauce.

in ein Gefäß mit Aioli-Sauce. Danach stippt sie diese Kombination in die Pommes, sodass einige Pommes daran kleben bleiben.

Wie Maddie erklärt: „Dann verbinde ich meine Pommes mit dem Burger. Jetzt hat jeder Bissen eine große Portion Aioli und einen großartigen Geschmack von Pommes.“

Burger und Pommes richtig essen: Foodie-Video geht viral

4,8 Millionen Views hat das TikTok-Video inzwischen schon gesammelt. Viele Follower haben Maddies Trick bereits ausprobiert und loben ihn als innovativ. Für viele User war nicht einmal die Methode das Interessanteste an dem Video, sondern Maddies schiere Leidenschaft für Essen. Unter dem TikTok-Video gibt es Kommentare wie „Diese Frau ist mein Krafttier.“ Ein echter Foodie eben. (mad) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

