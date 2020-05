Irre Entdeckung am Gewürzregal - probieren Sie es heute noch aus?

Verblüffend

Jeder geht regelmäßig einkaufen und trotzdem verbergen sich in den Gängen von Supermärkten und Co. immer noch Überraschungen, wie ein Twitterer nun entdeckt hat...

Supermarktregale sind mehr oder weniger gut sortiert.

Das Gewürzregal gehört dabei für viele zu den unübersichtlicheren Orten im Supermarkt

Dabei gibt es dort eine echte Überraschung zu entdecken.

Ein Supermarktbesuch war eigentlich schon vor der Coronakrise für viele eine Herausforderung. Wo findet man die Produkte vom Einkaufszettel? Welche Wassermelone ist reif*? Wo versteckt sich die Hefe*? Und das jetzt auch noch alles mit Maske...

Auch am Gewürzregal blickt man häufig in verwirrte Gesichter. Für einige ist es schon ein erleuchtender Moment zu erkennen, dass die Gewürze im Regal alphabetisch sortiert sind. Ein Twitter-User hat nun aber ein Video gepostet, das für einen noch größeren Aha-Moment sorgen könnte.

Versteckte Funktion am Gewürzregal verblüfft

Zu sehen ist ein Gewürzregal in einem REWE-Markt, an dem der Mann aus München eine überraschende Entdeckung macht: Die Regalböden lassen sich herausziehen. Aber sehen Sie selbst:

Nun Mal ehrlich. Wer weiß, dass man im Gewürzregal die Böden ausziehen kann? WOW! pic.twitter.com/8gvD01vMS8 — Volker Dobler (@volkerdobler) May 16, 2020

"Nun mal ehrlich: Wer weiß, dass man im Gewürzregal die Böden ausziehen kann? WOW!", schreibt er dazu und trifft scheinbar einen Nerv.

Video vom Gewürzregal sorgt für Wirbel im Netz

Über 200 Kommentare anderer Twitter-User sind mittlerweile unter dem Video aufgelaufen, es wurde 360 Mal retweetet und über 2.700 Mal mit einem Like markiert (Stand 19.05.20). Viele Kommentatoren wollen direkt beim nächsten Einkauf testen, ob dieser Trick auch in ihrem Supermarkt funktioniert, andere fragen sich, wozu das Ganze gut sein könnte. Wahrscheinlich, um die Regale besser befüllen zu können und nicht unbedingt als Service für Kunden - was es aber natürlich nicht weniger praktisch macht.

Und wieder andere machen sich einen Scherz aus der aktuellen Situation und raunen über eine Verschwörung: "Das ist die NWO (New Würz Order)!", unkt einer, "Was verschweigen die uns da oben noch alles?!" ein anderer.

Falls Sie nun in Ihren Supermarkt gehen und es beim "Ihrem" Gewürzregal nicht funktionieren will, machen Sie es bitte nicht wie dieser Twitterer scherzt:

Ich habe das bei uns gleich ausprobiert. Das funktionierte da nicht. pic.twitter.com/7Ts1A0APwd — Razzo (@Tom00547069) May 18, 2020

Die Erklärung eines weiteren Users könnte hier Licht ins Dunkel bringen: "Es gibt zwei Systeme: die Schublade wie im Video und ein Feder-System, was die entnommene Dose von hinten nachdrückt."

Wieder etwas gelernt...

