100-Kilo-Frau nimmt 33 Kilo ab - dank dieser genialen Idee

Ein tragischer Schicksalsschlag hatte das Gewicht von Lobke Meulemeester explodieren lassen. Sie fasste einen radikalen Entschluss - und nahm 33 Kilo ab.

Vor zwei Jahren verlor Lobke Meulemeester aus England ihre geliebte Mutter. Die junge Frau kam darüber lange nicht hinweg – stattdessen stopfte sie Fast Food und Süßigkeiten in sich hinein, um die Leere in ihr zu füllen. Am Ende wog die Britin über 100 Kilo.

Zu viel des Guten, befand sie – schließlich fühlte sie sich bei jedem Schritt unwohl. "Wenn ich in die Stadt ging, hatte ich immer das Gefühl, dass alle hinter meinem Rücken lachen würden", erinnert sich Meulemeester im Gespräch mit der Women's Health. Sie wollte endlich abnehmen – doch wie Zeit finden, wo sie doch Vollzeit arbeitete?

Anstatt ihren Plan schon wieder zu verwerfen, besorgte sie sich eine Fitness-App. Diese hatte einen Schrittzähler integriert, mit dessen Hilfe sie sich mehr bewegen wollte. Meulemeester begann, jeden Tag in ihrer Mittagspause spazieren zu gehen. Anfangs schaffte sie gerade mal 8.000 Schritte, doch schnell konnte sie das Ergebnis verdoppeln.

Abnehmen dank Schrittzähler - wie bloßes Spazierengehen Lobke Meulemeester zum Fitnessfreak machte

Von ihrem Erfolg ermutigt, meldete sich die Abnehmwillige bei Tanz- und Fitnesskursen an. Schnell purzelten die Pfunde – auch dank eines Online-Diätprogramms, das sie zudem startete. "Ich esse jetzt viel Eiweiß, wie Hähnchenbrust und Low-Fat-Burger sowie Obst und Gemüse." Allerdings gönnt sich Meulemeester noch immer ab und zu Süßes – allerdings dann nur noch in Maßen.

Ihre Disziplin hat sich ausbezahlt – die junge Frau hat innerhalb von nur neun Monaten stolze 33 Kilo verloren. Heute wiegt sie 73 Kilo – und fühlt sich gesünder und fitter denn je.

Rubriklistenbild: © Facebook/Lobke Gill Meulemeester