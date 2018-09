21-jähriger Youtube-Star hat Lungen-OP - doch mit diesem Ende hat niemand gerechnet

Für ihre Familie und Fans bricht eine Welt zusammen: Die junge Youtuberin bekam eine Lungentransplantation. Doch dann kommt es zu unvorhergesehenen Komplikationen.

Sie war jung, schön und hatte sogar ihre eigene Stiftung: Claire Wineland war für ihre Fans und Freunde mehr als nur ein x-beliebiges Youtube-Sternchen, das über Beauty, Stars oder Jungs Videos drehte. In ihren Filmen befasste sie sich mit einem sehr viel ernsteren Thema: der seltenen Erbkrankheit Mukoviszidose.

Seltene Erbkrankheit Mukoviszidose: Wenn die Lunge versagt

Die 21-Jährige litt seit ihrer Geburt an der schweren Stoffwechselerkrankung, bei der der Salz- und Wassertransport der Zellen gestört ist. Dadurch sind manche Körpersekrete zähflüssiger als andere, was besonders gravierende Folgen für die Lunge hat.

So setzt sich dort eher Schleim fest, die Belüftung des Organs funktioniert nicht mehr richtig - mit der Folge, dass sich Bakterien ansiedeln. Betroffene leiden daher häufiger an chronischem Husten, Lungenentzündungen und Atemwegsinfekten. So auch Wineland.

Trotz gelungener OP: Youtuberin stirbt an Schlaganfall

Deshalb sollte sie eine neue Lunge erhalten und wurde dazu Ende August operiert. Der Eingriff war zwar erfolgreich - doch nur kurze Zeit später erlitt die junge Frau einen Schlaganfall aufgrund eines Blutgerinnsels, das sich in ihrem Gehirn gebildet hatte.

Vergangenen Sonntag (02. September) ist sie nun friedlich im Kreise ihrer Liebsten im Krankenhaus verstorben, heißt es im Facebook-Statement von Laura McHolm, der Vorsitzenden der Claire's Place-Stiftung. Gegenüber dem US-Fernsehsender CNN haben Winelands Eltern nun verraten, dass sie die Organe ihrer Tochter spenden wollen.

Rubriklistenbild: © Facebook / Claire's Place Foundation, Inc.