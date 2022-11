Schlank in einem Tag? So soll die 24-Stunden-Diät Ihr Fett schmelzen

Sie wollen ein paar Pfunde loswerden und das am besten schon morgen? Das klingt nach einem unerfüllbaren Wunsch, aber die 24-Stunden-Diät soll ihn erfüllen.

Abnehmen verbinden viele mit einem langwierigen, unangenehmen Prozess.

Die 24-Stunden-Diät soll das Abnehmen erleichtern und verkürzen.

Kann das wirklich funktionieren?

Abnehmen dauert - zuweilen sehr lange. Kein Wunder, schließlich hat man sich die überflüssigen Pfunde* ja auch nicht in kurzer Zeit angefuttert, sondern meist über Monate oder sogar Jahre.

Da das Abnehmen so mühsam ist, verfallen viele Diät-Willige nach einem motivierten Start meist schnell wieder in alte Muster und die Anzeige auf der Waage bleibt beim Ausgangsgewicht. Aber die 24-Stunden-Diät soll das Dilemma auflösen.

24-Stunden-Diät verspricht schnelle Erfolge beim Abnehmen

Wer schon ein paar Abnehmversuche hinter sich hat, der kennt die traurige Wahrheit: Am Anfang nimmt man meist nur Wasser ab. Um diesem Effekt entgegenzuwirken und von Anfang an die Fettreserven anzugreifen und das Körpergewicht dauerhaft zu reduzieren*, leeren Sie bei der 24-Stunden-Diät zunächst Ihre Kohlenhydratspeicher.

Ganz ohne "Schweiß und Tränen" kommt der Erfolg aber leider nicht zu Ihnen. Der "Erfinder" der 24-Stunden-Diät Achim Sam setzt auf hartes Intervalltraining, das Sie an Ihre Grenzen führt. Dies soll Ihren Stoffwechsel auf Fettverbrennung trimmen.

24-Stunden-Diät lässt mit Sport Fett schmelzen - mit der richtigen Vorbereitung und Nachsorge

Damit die Fettverbrennung auf Hochtouren laufen kann, sollen Sie laut Sams etwa zwei Stunden vor dem Training nichts mehr essen und unbedingt auf koffeinhaltige Getränke wie Kaffee oder Cola verzichten.

Nach dem Sport dürfen Sie dann essen, aber nur eine eiweißreiche Mahlzeit ohne Kohlenhydrate, z.B. Hühnerbrust mit Salat oder Käse.

Es wird Sie freuen zu lesen, dass Sie nicht nur reduziert essen und hart trainieren müssen, sondern auch viel schlafen dürfen. Ihr Körper braucht diese Erholungsphasen, um effektiv Fett verbrennen zu können.

24-Stunden-Diät eigentlich eine "Mogelpackung"

Allgemeiner Kalorienbedarf pro Tag Frau: etwa 1.330 bis 2.200 kcal Mann: etwa 1.900 bis 2.600 kcal

Auf den ersten Tag mit Training folgt der eigentliche Diättag - die 24-Stunden-Diät ist also eigentlich eine kleine "Mogelpackung", da Sie sich nicht nur 24 Stunden damit beschäftigen müssen. Am zweiten Tag steht auch ein Training auf dem Programm, aber ein deutlich leichteres Ausdauertraining, um die Fettverbrennung auf Trab zu halten.

Dafür dürfen Sie an diesem Tag aber nur sehr begrenzt Kalorien zu sich nehmen:

Frauen: 800-900 Kalorien

Männer: 1.000-1.100 Kalorien

Verzichten Sie dabei auf Kohlenhydrate und setzen Sie weiterhin auf eiweißreiche Speisen wie Rührei, Hähnchenbrust, Fisch und Käse.

Schnell abnehmen: Eignet sich die 24-Stunden-Diät für Sie?

Fragen Sie sich, ob Sie es mal mit der 24-Stunden-Diät versuchen und sich das Konzept von Achim Sam genauer ansehen sollten? Dieses Programm ist wirklich nur für kleine Kiloschritte geeignet. Wenn Sie vor einem Event ein bis zwei Kilo verlieren wollen, um ohne Schnappatmung in eine Hose oder ein Kleid zu passen, dann können Sie es mit dieser Blitzdiät versuchen. Zur langfristigen Gewichtskontrolle eignet sich diese Diät nur, wenn Sie sie pro Woche ein- bis zweimal durchführen, am besten natürlich am Wochenende. 24garten.de* gibt einen Überblick über die verschiedenen Varianten von 24-Stunden-Diäten.

Haben Sie einen längeren Diät-Weg vor sich, sollten Sie sich auf langfristige Ernährungsumstellungen und Sportprogramme konzentrieren. Aber auch auf diesem Weg kann ein sogenannter "Booster" guttun, um Bewegung in den Zeiger auf Ihrer Waage zu bringen. Dann kommt die 24-Stunden-Diät gerade recht, da sie mit relativ wenig zeitlichem Aufwand viel Wirkung zeigt.

Wichtig: Haben Sie starkes Übergewicht mit einem BMI über 30, sind Sie schwanger oder haben gesundheitliche Probleme, müssen Sie von solchen Crash-Diäten die Finger lassen und sich lieber von einem Arzt oder einem Ernährungscoach beraten lassen.

