Abnehmen: Fußballprofi Robert Lewandowski pflegt ungewöhnliche Essensreihenfolge

Von: Judith Braun

Teilen

Die Vorspeise zum Schluss? Auf welche Essensreihenfolge Robert Lewandowski schwört und ob sie auch beim Abnehmen helfen kann.

Fit und schön sein, wie so mancher Promi – das wünschen sich wohl viele. Um in Form zu bleiben, greifen bekannte Persönlichkeiten gerne auch mal auf den ein oder anderen Trick zurück. Ex-Topmodel Heidi Klum (49) setzt beispielsweise auf ein ungewöhnliches Frühstück, welches laut einem Ernährungswissenschaftler nur indirekt beim Abnehmen hilft. Denn es soll länger satt machen und dadurch Heißhunger verhindern. Nationalspieler Leon Goretzka (27) verzichtet stattdessen strikt auf fünf Lebensmittel, um sein Gewicht zu halten und seine Fitness weiter auszubauen. Und Fußballkollege Robert Lewandowski (34) absolviert nicht nur ein spezielles Training, sondern ernährt sich auch auf eine unkonventionelle Weise: Er geht bei der Reihenfolge des Essens rückwärts vor.

Abnehmen: Mit dem Nachtisch beginnen? Rober Lewandowskis außergewöhnliche Essensweise

Fußballprofi Robert Lewandowski ernährt sich auf eine skurrile Art: Er beginnt seine Mahlzeiten häufig mit der Nachspeise. © Imagebroker/IMAGO (Montage)

Zuerst der Nachtisch, dann die Hauptspeise und zu guter letzt die Vorspeise in Form einer Suppe oder eines Salats: So sieht die Essensreihenfolge des ehemaligen FC-Bayern-Spielers Robert Lewandowski aus. Dabei soll diese Besonderheit der Verdauung zugute kommen und die Fettverbrennung ankurbeln. Wie er in einem Interview mit der Welt verriet, stammt dieser Vorschlag von seiner Ehefrau Anna – Fitnesstrainerin und Sportwissenschaftlerin und daher durchaus eine Expertin auf dem Gebiet. „Eine gesunde Ernährung ist mir wichtig“, so der Fußballprofi, „und diese Methode bekommt mir sehr gut.“ Er fühle sich dadurch außerdem fitter und habe mehr Kraft.

Zusätzlich übernimmt Lewandowski einen weiteren Ernährungstrend seiner Frau. Anstatt auf Kuhmilch setzt er lieber auf pflanzliche Alternativen und trinkt stattdessen Mandel-, Reis- oder Kokosmilch. „Auch auf Sojamilch und Weizen verzichte ich“, erklärt der 34-jährige Profisportler. Zu einer gesunden Ernährungsweise kommt selbstverständlich ein hohes Pensum an Ausdauer- und Krafttraining hinzu. Zusammen mit weiteren anderen gesunden Gewohnheiten erreicht Lewandowski dadurch seine Topform. Daher ist sein athletischer Körper sicherlich nicht alleine auf seine Essenreihenfolge zurückzuführen.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24vita.de.

Abnehmen mit kurioser Essenreihenfolge nach Lewandowski? Was sie mit dem Körper macht

Die Mahlzeiten mit dem Nachtisch zu beginnen, ist an sich zudem nicht neu. Laut der ayurvedischen Ernährungslehre soll man jedes Essen mit einer süßen Komponente beginnen, da es die Verdauung fördere und damit bekömmlicher ist. Zudem soll es gleichzeitig die Geschmacksnerven anregen. Allerdings ist damit natürlich kein Dessert, wie etwa Eis oder Tiramisu, gemeint, sondern zum Beispiel süßes Obst oder ein fruchtig-süßes Chutney auf Brot. Denn süße Speisen haben meist einen hohen glykämischen Index. Er gibt Auskunft darüber, wie schnell kohlenhydratige Lebensmittel den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen. Je höher der Index ist, desto rascher schnallt der Blutzuckerspiegel in die Höhe. Normalerweise wird dadurch die Fettverbrennung behindert und ein Hungergefühl setzt schneller wieder ein, wodurch man häufig mehr isst.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteuren und Redakteurinnen leider nicht beantwortet werden.