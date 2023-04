Sport ohne Frühstück: Das kurbelt die Fettverbrennung an

Von: Anna Katharina Küsters

Teilen

Morgens Sport zu treiben, kostet Überwindung. Vor allem, wenn das Frühstück erstmal ausbleiben muss. Warum diese Methode aber hilft, Fett schneller und effektiver zu verbrennen, lesen Sie hier:

Mehr zum Thema Kein Frühstück vor dem Sport: Körper verbrennt Fett anders

Der innere Schweinehund hat oft die Oberhand, vor allem wenn es um Sport früh am Morgen geht. Wenn dann noch das Frühstück stehen bleiben muss, wird es noch schwieriger. Doch es lohnt sich, sich durchzubeißen und das Sportprogramm auch ohne ersten Snack am Morgen durchzuziehen. Studien zeigen nämlich, dass der Körper dann das Fett effektiver verbrennt als mit Frühstück. Warum Sport ohne Frühstück effektiv sein kann, weiß 24vita.de.

Wer die Morgenstunden für Sport nutzt, verbrennt ohne Frühstück mehr Fett. © Kasper Ravlo/Imago

So wie es Frühsaufsteher und Langschläfer gibt, gibt es auch Menschen, die gerne morgens Sport machen und andere, die davon lieber absehen. Wer aber gezielt Gewicht verlieren möchte und gleichzeitig Muskeln aufbauen will, der sollte sich durchringen und den Sport früh morgens in Betracht ziehen. Denn dann ist die Chance höher, dass es mit dem Abnehmen schneller funktioniert. Allerdings hat die Sache einen Haken: Das Frühstück muss für ein effektives, morgendliches Training nach hinten geschoben werden.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.