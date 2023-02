Kann Abnehmen verhindern: Sechs Faktoren, die Ihren Stoffwechsel bremsen

Von: Judith Braun

Wer sich gesund ernährt, viel bewegt und ausreichend trinkt, kann seinen Stoffwechsel ankurbeln und dabei abnehmen. Ein ungesunder Lebensstil jedoch behindert die Fettverbrennung.

Eine gute Grundlage zum Abnehmen ist ein aktivierter Stoffwechsel. Funktioniert dieser gut, dann arbeitet er möglichst effizient mit den für den Körper bereitgestellten Bausteinen und kann Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate aus der Nahrung optimal verwerten. Dadurch wird wiederum die Fettverbrennung angeregt. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Ihren Stoffwechsel ankurbeln können: zum Beispiel mit eiweißreichen Mahlzeiten und ausreichend Bewegung. Auch ein Glas Zitronenwasser direkt am Morgen regt den Stoffwechsel an. Im Gegensatz dazu gibt es allerdings auch Faktoren, die den Stoffwechsel eher bremsen.

Abnehmen: Sechs Faktoren, die Ihren Stoffwechsel bremsen

Wenn das abnehmen nicht klappen will, kann das daran liegen, dass der Stoffwechsel nicht richtig funktioniert. © AndreyPopov/IMAGO

Der Stoffwechsel wird auch Metabolismus genannt, was so viel bedeutet wie Veränderung und Umwandlung. Er beinhaltet alle in unseren Zellen ablaufenden biochemischen Prozesse – also Vorgänge, die für die chemische Umsetzung von Stoffen in unserem Körper verantwortlich sind. Die Verdauung macht die Nährstoffe für unseren Körper verwertbar und stellt eine Vorstufe des Stoffwechsels dar. Neben der Ernährung beeinflussen ihn auch Faktoren wie Geschlecht, Alter und Schlaf. Ein gesunder Lebensstil kann den Stoffwechsel ankurbeln. Das Gegenteil ist jedoch der Fall, wenn Ihr Alltag durch folgende Faktoren bestimmt ist, die ihn eher bremsen:

Unregelmäßige Mahlzeiten

Zu wenig trinken

Zu wenig Bewegung

Zudem spielt auch die Zusammensetzung der Mahlzeiten für den Stoffwechsel eine wichtige Rolle und damit für die Fettverbrennung. Wenn Sie also mithilfe des Stoffwechsels abnehmen möchten, sollten Sie auf drei Komponenten eher verzichten:

Zucker : Wenn Sie zu viel davon essen, steigt der Blutzuckerspiegel und die Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin aus. Infolgedessen wird die Fettverbrennung ausgebremst. Lassen Sie deshalb die Finger weg von Süßigkeiten und allem, wo Zucker drin steckt oder essen Sie es nur in Maßen.

: Wenn Sie zu viel davon essen, steigt der Blutzuckerspiegel und die Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin aus. Infolgedessen wird die Fettverbrennung ausgebremst. Lassen Sie deshalb die Finger weg von Süßigkeiten und allem, wo Zucker drin steckt oder essen Sie es nur in Maßen. Alkohol : Wer regelmäßig trinkt, bremst die Fettverbrennung im Körper, da Alkohol die Verdauungsenzyme verlangsamt. Außerdem hemmt er den Muskelaufbau.

: Wer regelmäßig trinkt, bremst die Fettverbrennung im Körper, da Alkohol die Verdauungsenzyme verlangsamt. Außerdem hemmt er den Muskelaufbau. Fast Food: Fertigprodukte und Fast Food enthalten viele leere Kalorien. Dadurch sättigen sie nur eine kurze Zeit lang und sind hochkalorisch. Bei regelmäßigem Verzehr werden Fettdepots aufgebaut und die Fettverbrennung gebremst.

Abnehmen mit aktiviertem Stoffwechsel: Ungesunder Lebensstil führt meist zu Gewichtszunahme

Damit die Stoffwechselprozesse richtig ablaufen können, benötigt der Körper Hormone und Enzyme. Zudem braucht er eine bestimmte Menge an Energie, um alle Funktionen aufrecht zu erhalten. Wird dem Körper mehr Energie zugeführt als er benötigt, dann speichert er diese in der Muskulatur und greift beispielsweise bei kohlenhydratarmer Ernährung oder sportlicher Betätigung darauf zurück und baut sie ab. Wer sich jedoch nicht ausreichend bewegt und auf seinen Lebensstil achtet, der leidet häufig unter einer Gewichtszunahme, da die gespeicherte Energie in diesem Fall nicht abgebaut wird.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.