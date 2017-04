Ärzte schlagen Alarm: Die Masern breiten sich weiter aus

Die Deutschen haben sich 2016 weniger gegen Masern impfen lassen. Doch die Zahl der Erkrankungen steigt an.

Ärzte warnen: Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit. Die Infektion ist ansteckend und endet in seltenen Fällen sogar tödlich. Dennoch breitet sie sich aus.

Berlin - In Deutschland haben sich in den ersten Monaten 2017 bereits mehr Menschen mit Masern infiziert als im gesamten vergangenen Jahr. Die Zahl der beim Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin gemeldeten Fälle liegt inzwischen bei mehr als 400.

Im vergangenen Jahr wurden bundesweit 325 Fälle erfasst. Für die angestrebte Ausrottung der Masern hätte es weniger als einen Fall pro eine Million Einwohner geben dürfen, also nur rund 80 Fälle oder weniger.

Deutsche impfen sich immer weniger gegen Masern - mit weitreichenden Folgen

Zum Start der Europäischen Impfwoche am Montag schlugen gleich mehrere Organisationen Alarm: Gegen Masern hätten sich im vergangenen Jahr wieder weniger Menschen impfen lassen, teilte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) mit.

Es seien 1,9 Millionen Impfdosen von Apotheken an Ärzte abgegeben worden - ein Minus von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, hieß es unter Berufung auf Berechnungen des Deutschen Arzneiprüfungsinstituts.

2015 war der Absatz nach einem großen Masernausbruch in Berlin laut Angaben auf 2,3 Millionen Impfdosen angewachsen - damals ein Zuwachs um 46 Prozent im Vergleich zu 2014.

"Der Masernausbruch vor zwei Jahren hatte offenbar nur eine kurzfristige positive Wirkung auf die Impfbereitschaft", erklärte ABDA-Vizepräsident Mathias Arnold. "Ziel muss es jedoch sein, eine dauerhaft hohe Impfquote in allen Altersgruppen zu erreichen." Wer sich impfen lasse, schütze nicht nur sich selbst, sondern auch seine Familie und die gesamte Bevölkerung.

Ärzte warnen: Säuglinge besonders von Masernerkrankungen betroffen

Pädiatrische Verbände unter dem Dach der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin betonten, von den bislang in diesem Jahr registrierten Masernfällen entfielen mehrere Dutzend auf Säuglinge.

Bei Babys ist die Erkrankung besonders gefürchtet, weil es als seltene Spätfolge zu einer chronischen, tödlichen Maserngehirnentzündung kommen kann. Je früher man sich mit Masern infiziere, desto höher die Gefahr, erklärte der Berliner Kinder- und Jugendarzt Martin Terhardt.

Heute bekommen jedoch Frauen aus jenen Jahrgängen Kinder, in denen große Impflücken vermutet werden. Wer in den 80er und 90er Jahren zur Welt kam, hat die Masern in der Regel selbst nicht durchgemacht und ist oftmals nur einfach geimpft - inzwischen wird eine zweimalige Impfung empfohlen.

Das Problem hierbei ist, dass nur geschützte Frauen Antikörper an ihren Nachwuchs weitergeben können. Säuglinge können erst ab dem neunten Lebensmonat immunisiert werden.

Weiter kritisierten die Kinder- und Jugendärzte die Versuche von Impfgegnern, die Impfung etwa im Internet mit falschen Angaben in Misskredit zu bringen. Sie widersprachen ausdrücklich Darstellungen, wonach es Zusammenhänge zwischen der Impfung und Allergien, plötzlichem Kindstod oder gar Autismus gebe.

dpa