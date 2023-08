Single und kinderlos: Das macht Frauen gesund und zufrieden, wie ein Forscher analysiert hat

Von: Clara Kistner

Teilen

Neben gesundheitlichen Einschränkungen, die die Familienplanung erschweren können, entscheiden sich einige Frauen auch bewusst gegen eine Familie – ein gesundheitlicher Vorteil?

Es ist wohl kein Geheimnis, dass sich Frauen ab einem gewissen Alter oftmals mit diversen Erwartungen bezüglich ihrer weiteren Lebensplanung konfrontiert sehen. Eine glückliche Beziehung, ein gesichertes Einkommen, Nachwuchs und der entsprechende Wohnsitz – all das bildet in den Augen vieler die einzig wahre Grundlage eines glücklichen und erfüllten Lebens.

Single oder vergeben – was macht Frauen wirklich glücklich?

Ohne Zweifel befinden sich viele Menschen in einer funktionierenden Beziehung, Partnerschaft oder Ehe. Doch das ist nicht der einzige Weg glücklich zu sein, weder für Frauen, noch für Männer. Professorin Emily Grundy, von der University of Essex, unterscheidet jedoch, dass Frauen meist mehr in soziale Netzwerke eingebunden sind, als Männer. Durch die alternativen Bezugs- und Vertrauenspersonen in Ihrem Umfeld, unabhängig von einer romantischen Beziehung, müssen Frauen oftmals weniger auf Gesellschaft und Zwischenmenschlichkeit verzichten.

Obwohl viele Eltern ihren Nachwuchs als ultimatives Glück betrachten, führt die häufige Überforderung mit den Kindern bei vielen Menschen auch zu einem erhöhten gesundheitlichen Risiko. © IMAGO / Pond5 Images

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24vita.de.

Eine Studie des Datenanalysten Mintel zeigte außerdem, dass Frauen in der Regel zufriedener mit ihrem Singledasein sind, als Männer und sich dementsprechend wohl auch weniger nach potenziellen Partnerschaften umsehen. Das wird im Rahmen der Forschung damit erklärt, dass Frauen oftmals härter an und für ihre Beziehungen arbeiten würden, als Männer. Dr. Grundy bestätigt, es gäbe Hinweise darauf, dass Frauen nicht nur bezüglich der häuslichen und der körperlichen Arbeit den Löwenanteil übernähmen, sondern auch mehr emotionale Arbeit leisten würden.

Single und nicht auf der Suche

Während einige etwas veraltete gesellschaftliche Normen noch darauf bestehen, dass es ein unumgängliches Grundbedürfnis einer jeden Frau wäre, ihren Traummann zu finden, zeigen aktuelle Befragungen einen Wandel dieser Ansicht unter dem weiblichen Geschlecht auf.

Erstaunlich: Liebeskummer kann sich wie ein Herzinfarkt auswirken Fotostrecke ansehen

Kinneret Lahad widmet sich in ihrer Veröffentlichung „The Selective Single Woman as a New Social Problem“ genau diesem Umschwung. So stellt sie im Rahmen ihrer Recherchen fest, dass in einer Studie über alleinstehende amerikanische Frauen im Neuengland des 19. Jahrhunderts Selektivität mit hoher Moral gleichgesetzt wurde.

Gesund und glücklich – auch ohne Partner und Kind

Laut dem Glücksexperten Paul Dolan, Professor für Verhaltenswissenschaften an der London School of Economics, sind Frauen, die alleinstehend und kinderlos sind, am glücklichsten. Während verheiratete Männer meist ruhiger, entspannter und aufgrund ihrer geringeren Risikobereitschaft tendenziell gesünder sind, scheint die Eheschließung keine vergleichbaren gesundheitlichen Vorteile für das weibliche Geschlecht bereitzuhalten. Im Gegenteil wären verheiratete Frauen mittleren Alters, im Vergleich zu ledigen, von einem erhöhten Risiko für psychische und physische Erkrankungen betroffen. Sie seien in ihren Ehen oftmals einer Mehrbelastung ausgesetzt, die sie gesundheitlich benachteilige.

Und auch Kinder hält der Glücksexperte in Hinblick auf die Gesundheit der betroffenen Frauen eher für einen Risikofaktor, als für eine Bereicherung. So könnten Kinder das Wohlbefinden der Menschen laut Dolan enorm beeinträchtigen. Obwohl viele Eltern ihren Nachwuchs als unglaubliches Glück empfinden, ist das nicht für alle Familien die Realität. Nur werde darüber wenig in der Öffentlichkeit gesprochen, findet der Professor.

Während die Gesellschaft bestimmte Arten von Lebensleistungen und Errungenschaften wertschätzt, stellt Dolan fest, dass neuere Daten zeigen, dass „seit langem etablierte, traditionelle Erfolgssymbole nicht unbedingt mit dem Glücksniveau korrelieren.“

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.