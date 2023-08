Vier Ursachen, die das Risiko von allergischen Reaktionen bei Kindern begünstigen können

Von: Anna Heyers

Teilen

Allergien bei Kindern: Von pränatalen Faktoren bis zur Hygiene-Hypothese – entdecken Sie, wie sich allergische Reaktionen entwickeln.

Zahlreiche Menschen in Deutschland reagieren auf Nahrungsmittel, Pollen, Tierhaare oder Hausstaub allergisch – laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) leiden „fast 20 Prozent der erwachsenen Bevölkerung“ unter mindestens einer Allergie. Warum manche Personen allergisch auf bestimmte Dinge reagieren und andere nicht, können Experten bis heute nicht genau erklären.

Klar ist: Ob ein Mensch als Kind eine Allergie entwickelt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören zum Beispiel die Gene an sich, als Grundbausteine des Körpers, Umweltschadstoffe sowie die Ernährung. Ein paar Dinge können die Entwicklung einer Allergie im Kindesalter aber auch begünstigen, wie beispielsweise die folgenden fünf.

Ursache Nummer 1: vor und bei der Geburt

Der Schutz vor Allergien beginnt im Grunde bereits weit vor der eigentlichen Geburt. Wenn Schwangere nicht auf eine abwechslungsreiche Ernährung achten, kann das Risiko steigen, dass das Kind später eine Allergie entwickelt. Säuglinge, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, haben wissenschaftlichen Studien zufolge ebenfalls häufiger mit allergischen Reaktionen zu kämpfen.

Bei einer natürlichen Geburt würden sie mit den Mikroorganismen der Mutter in Kontakt kommen. Das ist nicht gefährlich. So würde viel eher eine Art der Grundimmunisierung stattfinden – und ein Schutzschild vor Allergien könne gebildet werden.

Die zehn häufigsten Allergien: Von Heuschnupfen, Glutenunverträglichkeit bis hin zu Duftstoff- und Sonnenallergie Fotostrecke ansehen

Ursache Nummer 2: kein oder nur kurzes Stillen

„Das Stillen ist die von nationalen und internationalen Fachgesellschaften empfohlene Ernährung für Säuglinge. Es wirkt sich positiv auf die Gesundheit von Mutter und Kind aus“, schreibt Aerzteblatt.de in einem Artikel. Es soll zudem nicht nur die Mutter-Kind-Beziehung stärken, sondern auch allergischen Erkrankungen vorzubeugen. Grund dafür ist zum Beispiel, dass in der Muttermilch wertvolle Nährstoffe enthalten sind und diese wichtige Antikörper zur Abwehr von Infektionen liefern.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im Newsletter unseres Partners 24vita.de.

Ursache Nummer 3: erhöhte Schadstoffbelastung

Wer in einer Umgebung aufwächst, die durch zahlreiche Schadstoffe geprägt ist, hat ein erhöhtes Risiko, an Allergien zu erkranken. Quellen für Schadstoffe, die Allergien auslösen können, sind zum Beispiel:

Autoabgase

Schimmelpilze

Tabakrauch

Holzschutzmittel

Fußbodenbeläge aus Kunststoff oder Teppich

Putz- und Reinigungsmittel

Waschmittel

Es sollte also immer darauf geachtet werden, dass Schimmelbefall in den Wohnbereichen vermieden wird. Außerdem sollten Sie beispielsweise nicht im Beisein des Kindes rauchen oder scharfe Reinigungsmittel verwenden.

Ursache Nummer 4: eine zu keimfreie Umgebung

Haustiere und Spielen im Sand: Kinder, die so aufwachsen, entwickeln vergleichsweise wenig Allergien. Schlimmer ist es, wenn sie in einem fast schon keimfreien Haushalt leben. (Symbolbild) © Krista Taylor/Imago

Keime, Bakterien und Viren stimulieren das Immunsystem und sorgen für eine natürliche Sensibilisierung des Körpers gegen mögliche Allergene. Das funktioniert aber nur dann, wenn das Kind nicht in einer zu sauberen, fast schon keimfreien, Umgebung aufwächst. Lassen Sie die Kinder also ruhig draußen mit Sand und Co. spielen. Auch der Kontakt zu Haustieren kann womöglich eine Allergie im späteren Leben verhindern.

Die Allianz Versicherung sagt zum Beispiel: „Kinder, die in einer übertrieben keimfreien Umgebung aufwachsen, sind wesentlich anfälliger für Allergien und Asthma und entwickeln zum Beispiel häufiger Heuschnupfen.“

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.