Neue Studie: „Sechs chemische Cocktails“ verjüngen den Körper innerhalb einer Woche, so Harvard-Forscher

Von: Juliane Gutmann

Ewig jung bleiben: ein Traum so alt wie die Menschheit. Forschende weltweit sind auf der Suche nach Mitteln, die ewige Jugend möglich machen – Erfolge zeichnen sich ab.

Genetik-Experte David Sinclair von der Harvard Medical School ist bekannt für seine Altersforschung. Sein Schwerpunkt: Wie kann man Alterungsprozesse verlangsamen – oder sogar umkehren. Nicht nur im Labor, auch an sich selbst, führt der Wissenschaftler Versuche durch. Durch Anti-Aging-Maßnahmen konnte der 53-jährige Sinclair eigenen Angaben zufolge sein biologisches Alter um ganze zehn Jahre senken. Nicht nur langes Sitzen und Alkohol werden vom Buchautor gemieden. Er setzt außerdem auf eine pflanzliche Ernährung und Matcha-Tee.

Auch Gentherapie und Medikamente mit verjüngender Wirkung stehen im Mittelpunkt von David Sinclairs Forschung. Er und ein internationales Forscherteam hatten Anfang Juli 2023 eine Studie veröffentlicht, die ein Meilenstein in der Altersforschung sein könnte. Sinclair twittert: „Wir freuen uns, Ihnen unsere neueste Veröffentlichung mitteilen zu dürfen: Wir haben bereits zuvor gezeigt, dass eine Altersumkehr durch die Aktivierung embryonaler Gene durch Gentherapie möglich ist. Jetzt zeigen wir, dass es mit chemischen Cocktails möglich ist – ein Schritt in Richtung einer erschwinglichen Ganzkörperverjüngung“.

Pille gegen das Altern: Forschende entwickeln Präparate

Die neue Entdeckung würde das Potenzial bieten, das Altern mit einer einzigen Pille umzukehren, so David Sinclair in einem weiteren Tweet. Es würde sich dabei um Anwendungen handeln, die von der Verbesserung der Sehkraft bis hin zur Behandlung altersbedingter Krankheiten reichen, heißt es weiter.

Besonders ein Satz der Forschenden, die ihre Studie im Fachjournal Aging veröffentlicht haben, sorgt für Aufruhr in der Fachwelt: „Wir haben sechs chemische Cocktails identifiziert, die in weniger als einer Woche und ohne Beeinträchtigung der zellulären Identität ein jugendliches genomweites Transkriptprofil wiederherstellen und das transkriptomische Alter umkehren. Die Verjüngung durch Umkehrung des Alters kann also nicht nur durch genetische, sondern auch durch chemische Mittel erreicht werden“.

Was ist mit „Transkriptom“ gemeint? Dieser Begriff aus der Genetik bezeichnet die Summe der zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Zelle transkribierten, das heißt von der DNA in RNA überschriebenen Gene. Es handelt sich also um die Gesamtheit aller in einer Zelle hergestellten RNA-Moleküle.

Die in den „chemischen Cocktails“ enthaltenen Substanzen – darunter bestimmte Proteine – führen vereinfacht gesagt dazu, dass der Körper junge und gesunde Zellen vermehrt. Binnen einer Woche soll er sich so von innen heraus verjüngen können.

Es gibt bislang noch keine Anti-Aging-Tabletten auf dem Markt, die nachgewiesenermaßen den Alterungsprozess beim Menschen umkehren könnten. Auch die Forschenden um Sinclair betonen, dass weitere Forschung nötig ist, um ihre Ergebnisse zu untermauern und die Forschung in dem Bereich voranzutreiben.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.