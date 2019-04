Neuer Abnehm-Trend aus Amerika: So effektiv ist "Switchel" gegen Bauchfett

Der Sommer naht, viele sagen deshalb ihrem Hüftspeck den Kampf an. Ein neuer, gesunder Drink mit Apfelessig verspricht schnelles Abnehmen. Was kann das Trend-Getränk?

Apfelessig, Ingwer und Zitrone: Diese Super-Kombi soll die Pfunde schnell schmelzen lassen! Der neue Trend aus Amerika klingt zu schön, um wahr zu sein: "Switchel" nennt sich das Getränk, das nicht nur schmecken, sondern auch den Stoffwechsel ordentlich ankurbeln soll. Die Folge: Lästiges Hüftgold soll der Vergangenheit angehören. Doch klappt das wirklich?

Diät-Coctail regt Verdauung und Stoffwechsel an

Wer abnehmen möchte, sollte einerseits auf viel Bewegung und andererseits auf eine ausgewogene Ernährung achten. Hier setzt das Trend-Getränk aus den USA an: Der Apfelessig-Ingwer-Zitrone-Drink enthält Substanzen, welche die Verdauung fördern, den Hunger stillen und zudem das Immunsystem unterstützen, wie das Gesundheitsportal Heilpraxisnet berichtete .

Apfelessig und Zitrone sind basische Lebensmittel, die sich positiv auf den pH-Wert des Körpers auswirken und verdauungsfördernde Wirkung haben. Auch Heißhungerattacken sollen die beiden Inhaltsstoffe vorbeugen. Ingwer ist ebenfalls wichtiger Bestandteil des Diät-Drinks: Die Wurzel enthält Capsaicin und Gingerol, die durch ihre Schärfe eine wärmende Wirkung entfalten. In Folge wird der Körper besser durchblutet und kühlt sich durch Schwitzen ab, was den Stoffwechsel aktiviert und so Kalorien verbraucht.

Ingwer werden auch andere gesundheitsfördernde Effekte zugeschrieben, dazu zählen etwa die entzündungshemmende Wirkung der Knolle. Auch bei Verdauungsbeschwerden sowie Übelkeit und Völlegefühl wird Ingwer in Form von Tee als Hausmittel eingesetzt.

Ob "Switchel" tatsächlich beim Abnehmen unterstützt, ist zwar nicht wissenschaftlich belegt. Doch es gibt einige, die auf das neue Diät-Getränk schwören. Es gibt das Getränk sogar fertig angemischt zu kaufen. Ganz einfach lässt sich es sich aber auch selbst herstellen.

"Switchel"-Rezept: Apfelessig-Ingwer-Drink selber machen

Die Zutaten:

eine große Ingwerknolle

1,5 Liter Wasser

180 ml Honig oder Ahornsirup

120 ml Apfelessig

60 ml Zitronensaft

Den Ingwer schälen, würfeln und in einem Topf 1,5 Liter Wasser aufkochen lassen. Den Ingwer zugeben, zwei Minuten kochen lassen und den Topf vom Herd nehmen. Die Mischung sollte rund 20 Minuten ziehen, bevor Sie alle weiteren Zutaten beimischen. "Switchel" kann warm oder kalt getrunken werden.

