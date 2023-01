Arthrose: „ Auch Menschen mittleren Alters sind betroffen“, warnt Experte

Von: Judith Braun

Schmerzen in den Gelenken? Ein Grund dafür kann eine beginnende Arthrose sein. Ein Experte erklärt im Interview, wieso es sich bei dieser Krankheit um kein “Senioren-Problem” handelt.

Für Schmerzen in der Schulter, den Knien oder der Hüfte kann eine Arthrose verantwortlich sein. Von dieser Krankheit sind nicht nur unsere Mitmenschen höheren Alters betroffen, wie Dr. Bastian Marquaß, leitender Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin der Gelenk-Klinik-Gundelfingen, im Interview erklärt. Außerdem hat der Experte Tipps zu Symptomen, Behandlungsmöglichkeiten.

Arthrose tritt laut dem Experten besonders häufig an den großen Gelenken wie Hüfte, Knie, Schulter auf. „Aber auch die Wirbelsäule oder Ellenbogengelenke sind regelmäßig betroffen. In der Anfangsphase ist eine Arthrose oft vollkommen beschwerdefrei. Vor allem in der mittleren Phase des Gelenkverschleißes, also bevor eine irreparable Zerstörung des Knorpels vorliegt, kann es immer wieder zur Aktivierung der Arthrose kommen.“

