Gefahr durch Lyme-Borreliose: Welche Spätfolgen die Erkrankung durch den Zeckenstich mit sich bringen kann

Von: Natalie Hull-Deichsel

Teilen

Zwar wird eine Infektion in der Regel mit Antibiotikum behandelt, jedoch kann der Erkrankungsverlauf schwerwiegend sein und bleibende Schäden hinterlassen.

Durch einen Zeckenstich können drei Erkrankungen übertragen werden: Alongshan-Virus (ALSV), FSME sowie Borreliose. Gegen FSME kann man sich durch eine Impfung schützen, während Borreliose mit antibiotischer Therapie behandelt wird. Hingegen gibt es für ALSV-Infektionen bisher keine spezifische Behandlung oder Impfung. Vielen noch eher bekannt: Eine Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) kann durch die gefürchtete Gehirnhautentzündung einen schweren Verlauf nehmen, mit anhaltenden neurologischen Schäden wie Lähmungen und lang anhaltenden Kopfschmerzen.

Doch auch eine Lyme-Borreliose kann zu schweren Symptomen und langem Leidensweg führen – wie es das US-amerikanische Model Isabella Khair „Bella“ Hadid in den sozialen Medien anhand von Bildern zeigt – insbesondere, wenn das Nervensystem betroffen ist.

Borreliose: Symptome und Komplikationen durch die Infektion

In Deutschland führt etwa einer von 100 Zeckenstichen dazu, dass die betroffene Person an Borreliose erkrankt, nach Angaben der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)“. © Marga/Imago

Die Borreliose oder Lyme-Borreliose wird laut Robert Koch-Instituts (RKI) durch eine Infektion mit Borrelien-Bakterien (Borrelia burgdorferi) verursacht, die durch einen Zeckenstich auf Menschen übertragen werden können. Ein häufiges Symptom nach einer Borrelien-Infektion ist die sogenannte Wanderröte (Erythema migrans), die einige Tage bis Wochen nach dem Zeckenstich um diesen herum auftritt. Es kommt zu einer ringförmigen Hautrötung, die im Zentrum blasser als am Rand ist. Zusätzliche Beschwerden wie Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen sowie starke Ermüdung können auftreten. Muskel- und Gelenkschmerzen sind auch im weiteren Verlauf und als Spätfolge der Erkrankung möglich.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24vita.de.

Diese Viren und Bakterien machen uns krank Fotostrecke ansehen

Deutlich seltener, hauptsächlich bei Kindern, treten knötchenartige oder blaurote Hautschwellungen auf. Diese Hautveränderungen sind insbesondere am Ohr, den Brustwarzen oder im Genitalbereich zu finden. In einigen Fällen kann es zu einer chronischen Hautentzündung kommen, der Acrodermatitis chronica atrophicans. Hierbei verändert sich die Haut an den Innenseiten von Armen, Beinen, Fingern oder Zehen und wird mit der Zeit papierdünn und bläulich, wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) aufklärt.

Neuroborreliose: Wenn das Nervensystem durch die Infektion betroffen ist

Bei fortgeschrittener Borreliose kann das Nervensystem betroffen sein, was als Neuroborreliose bekannt ist. Diese führt zu brennenden Nervenschmerzen und Lähmungen der Hirnnerven, begleitet von Seh- oder Hörstörungen sowie Beeinträchtigungen der Extremitäten. Bei etwa fünf von 100 Erkrankten treten Gelenkentzündungen (Lyme-Arthritis) auf, die am häufigsten die Kniegelenke, seltener Sprung- oder Ellenbogengelenke betreffen und in der Regel schubweise verlaufen, so das RKI.

Kinder können im Zuge einer Neuroborreliose eine Hirnhautentzündung entwickeln, begleitet von starken Kopfschmerzen oder plötzlichen Gesichtslähmungen. In seltenen Fällen kann sich auch über einen Zeitraum von Monaten bis Jahren eine verzögerte Neuroborreliose entwickeln.

Während des Krankheitsverlaufs kann zudem sehr selten das Herz beeinträchtigt sein, was zu Entzündungen oder Herzrhythmusstörungen führen kann.

Neuroborreliose: Muskelschmerzen, Gelenkentzündungen, anhaltende Müdigkeit

Das Model Isabella Khair „Bella“ Hadid litt bereits als Jugendliche an den Folgen einer Lyme-Borreliose und durchlief jahrelange Therapien, wie sie öffentlich bekennt.

Ich empfinde so viel Dankbarkeit für das Leben. Mehr als 100 Tage der chronischen Krankheit Lyme-Borreliose und Behandlung sowie fast 15 Jahre unsichtbares Leiden haben sich gelohnt, wenn ich nun leben kann.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.

Der Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Natalie Hull-Deichsel sorgfältig überprüft.