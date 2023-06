Hoher Cholesterinwert: Körper gibt drei Warnzeichen

Von: Anna Katharina Küsters

Selten lässt der Körper einen spüren, wenn die Cholesterinwerte zu hoch sind. Welche Warnsignale der Körper manchmal zeigt, lesen Sie hier:

Cholesterin ist ein wichtiger Bestandteil vieler Zellen im Körper. Ohne Cholesterin wäre es dem Körper beispielsweise nicht möglich, bestimmte Hormone zu produzieren. Um das Cholesterin von Zelle zu Zelle zu transportieren, muss der Körper das Fett in kleine Pakete packen. In Kombination mit diesem Transportmolekül entstehen so verschiedene Cholesterin-Arten. Am bekanntesten sind LDL-Cholesterin und HDL-Cholesterin. Sind die Cholesterinwerte im Körper zu hoch, ist das vorerst nicht zu merken. Nur bei extrem hohen Werten werden körperliche Anzeichen sichtbar.

Ein zu hoher LDL-Cholesterinwert erhöht das Risiko, später an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu leiden. Ursache für hohe Cholesterinwerte sind vielseitig. Häufig ist es vor allem die Kombination aus mehreren Gründen, weswegen der Wert nach oben Klettert. Dazu gehören Übergewicht, Diabetes, rauchen, schlechte Ernährung und wenig Bewegung.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.