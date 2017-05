Cola Light & Co.: So kann Diät-Limo Ihrem Gehirn schaden

Forscher haben eine neue Studie zur Gefahr von künstlichen Süßstoffen für die Gesundheit herausgegeben. Demnach könnte Diät-Limo das Risiko für Demenz erhöhen.

Klettert das Thermometer wieder über 30 Grad, kommt so eine eiskalte, erfrischende Cola doch wie gerufen. Gerade im Sommer ist es ungemein wichtig, ausreichend zu trinken.

Dass herkömmliche Limonaden und Cola wegen ihres hohen Zuckergehalts jedoch nicht gerade die richtige Wahl sind, um den Flüssigkeitsverlust wieder auszugleichen, wissen die meisten Menschen mittlerweile. Denn übermäßiger Zuckerkonsum öffnet Erkrankungen wie Diabetes, Fettleibigkeit und Herzinfarkt Tür und Tor. Viele Menschen greifen dann auf Diät-Limonaden zurück. Doch wie schädlich ist Süßstoff wirklich?

Schadet Süßstoff der Gesundheit?

Zum Glück haben viele Getränkehersteller auf die gesundheitsbewusste Einstellung der Verbraucher reagiert und führen auch Cola und Limonaden in ihrem Sortiment, die statt mit Zucker mit Süßstoff gesüßt sind. Doch nun lässt eine neue Studie aus den USA Diät-Getränke in einem neuen Licht erscheinen und wirft die Frage auf, ob die Light-Varianten tatsächlich so gesund sind wie viele glauben.

Forscher der Boston University of Medicine haben jetzt nämlich eine Studie veröffentlicht, die Hinweise darauf enthalten soll, dass der Konsum von mit künstlichem Süßstoff versetzten Getränken negative gesundheitliche Folgen nach sich ziehen kann. So sollen Süßstoffe in Zusammenhang mit einer erhöhten Demenz- und Schlaganfall-Gefahr stehen. So zitiert es der Nachrichtensender CNN.

Langzeitstudie in den USA wirft neue Fragen auf

In der Framingham Heart Study, einem Gemeinschaftsprojekt des US-amerikanischen National Heart, Lung and Blood Institute in Kooperation mit der Boston University, wurden ab 1948 zunächst 5.000 Einwohner der Stadt Framingham in der Nähe von Boston und später auch deren Kinder und Enkel auf etwaige Herzkrankheiten und deren Ursachen untersucht.

Jene Daten legten die Forscher nun der neuen Studie zugrunde, bei der 2.888 Menschen, die älter als 45 Jahre waren, bezüglich des Auftretens eines Schlaganfalls beobachtet wurden. 1.484 Teilnehmer älter als 60 Jahre wurden hinsichtlich einer aufgetretenen Demenz untersucht. Alle Studienteilnehmer wurden über Jahre hinweg zu ihrem Konsum von zucker- beziehungsweise süßstoffhaltigen Getränken befragt.

Dreifach höheres Risiko für Demenz und Schlaganfall bei Diät-Drinks-Konsum

Unter den Probanden diagnostizierten die Mediziner in 97 Fällen einen Schlaganfall, 81 Mal wurde eine Demenz-Erkrankung festgestellt, wobei es sich in den meisten Fällen, nämlich bei 63 Personen, um Alzheimer handelte. Teilnehmer, die angegeben hatten, täglich nur ein Getränk mit künstlichem Süßstoff konsumiert zu haben, hatten laut Studie bereits ein fast dreimal so hohes Risiko (2,96), einen Schlaganfall zu erleiden als jene, die laut eigener Angaben gar keine Softdrinks getrunken hatten. Auch das Demenz-Risiko war bei den Konsumenten süßstoffhaltiger Getränke gestiegen. Hier lag das Risiko beim Faktor 2,89.

Viele Faktoren können die Ursache sein

Die Ergebnisse der Studie, die in der medizinischen Fachzeitschrift Stroke erschien, nahmen die Wissenschaftler zum Anlass, einen Zusammenhang zwischen süßstoffhaltigen Getränken und einer Gefahr für die Gesundheit zu sehen. Doch das US-amerikanische Nachrichtenunternehmen Bloomberg wies bereits darauf hin, dass die Ergebnisse keine eindeutigen Beweise für eine Kausalität lieferten und deshalb mit Vorsicht zu behandeln seien.

Selbst die Autoren der Studie räumten ein, dass die Beweislage nicht ausreiche, um eindeutige Schlüsse zu ziehen. Vielmehr gäbe es viele verschiedene Faktoren, die Einfluss auf eine Demenz-Erkrankung oder einen Schlaganfall nehmen können, wie das Institute of Health verlauten ließ, etwa das Alter einer Person, aber auch Bluthochdruck, ein bereits bestehender Diabetes und nicht zu verachten: die Gene.

Wasser trinken, wer auf Nummer sicher gehen will

Zudem enthielt die Gruppe der Studienteilnehmer keine Minderheiten, weshalb sie eventuell zu einheitlich war und das Ergebnis somit verfälscht sein könnte. Auch könnten Teilnehmer bei der Angabe ihres Konsumverhaltens falsche Aussagen gemacht haben – ob nun wissentlich oder aus Versehen. Auch stellt sich die Frage, ob sich Ursache und Wirkung in diesem Fall möglicherweise umgekehrt verhalten, schließlich ist es auch denkbar, dass bereits kranke Personen deshalb häufiger zu Diät-Limonaden greifen, um ihren Gesundheitszustand nicht noch weiter zu verschlechtern.

Tatsache ist: Studien zur Wirkung von künstlichen Süßstoffen auf die menschliche Gesundheit hat es in der Vergangenheit schon viele gegeben. Mit dem Ergebnis, dass bislang keinerlei negative Folgen festgestellt werden konnten. Selbst die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie weitere Behörden und Gesellschaften für Lebensmittelrecht schätzen den Konsum von kalorienarmem Süßstoff als ungefährlich ein. Dean M. Hartley, wissenschaftlicher Leiter der Alzheimer’s Association rät dennoch, die Finger am besten ganz von Soda-Limonaden zu lassen, ob nun mit Zucker oder Süßstoff gesüßt, und stattdessen lieber Wasser zu trinken.

Von Franziska Grosswald