Neue Lungenkrankheit breitet sich weltweit aus: So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

In China sorgt ein neuartiges Virus aktuell für Besorgnis: Mehr als 2.700 Fälle der gefährlichen Lungenkrankheit wurden bereits gemeldet. Mehr über das Coronavirus erfahren Sie hier.

Eine neue Form von Lungenkrankheit beunruhigt aktuell die Behörden in China. Rund 2.744 Patienten werden aktuell in der Volksrepublik behandelt, die Mehrzahl davon erkrankte in Wuhan, der Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Hubei. Verantwortlich für den Krankheitsausbruch ist das Coronavirus, das sich Forschern zufolge extrem schnell ausbreiten kann. Die Folgen sind drastisch: Es kam bereits zu Todesfällen und der Zustand einiger Patienten sei kritisch, wie chinesische Gesundheitsbehörden melden.

Infektionen in China, Thailand und Südkorea: So ansteckend ist das Coronavirus

Nicht nur in China, auch in anderen Ländern wurden bereits Fälle gemeldet wie etwa in Thailand, Südkorea und nun auch in den USA. Die Vermutung liegt nahe, dass die meisten Erkrankten sich auf einem Fischmarkt in Wuhan mit dem Virus angesteckt haben. Jedoch hatten einige Infizierte den Markt nicht besucht, weshalb das Imperial College London davor warnt, das Virus als nicht übertragbar anzusehen.

Zwar gibt es noch keine Reisewarnung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Wuhan, dennoch rät die Gesundheitsbehörde davor, Tiermärkte und den Kontakt zu Tieren in dieser Region zu meiden. Auch "eine begrenzte Übertragung von Mensch zu Mensch könnte vorkommen", heißt es in der Mitteilung des Imperial College. Folgende Symptome können auf eine Infektion mit Coronaviren hinweisen:

Fieber

Kopfschmerzen

Halsschmerzen

Atemprobleme wie Kurzatmigkeit

Lungenentzündung

Starke Ähnlichkeit zwischen Corona- und SARS-Virus

Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland zufolge fand Virusforscher Christian Drosten eine enge Verbindung zwischen dem sich aktuell ausbreitenden Coronavirus und SARS, das Schwere Akute Respiratorische Syndrom. Die Infektionskrankheit äußert sich in Form einer atypischen Lungenentzündung, die tödlich enden kann.

Übertragen wird das Coronavirus allem Anschein nach wie das SARS-Virus durch Tröpfcheninfektion, weshalb hustende und niesende Patienten hohe Ansteckungsgefahr bedeuten. Laut WHO soll die Inkubationszeit (Zeit zwischen Ansteckung und Ausbruch der Krankheit) zwei Tage bis eine Woche betragen.

Tückische Coronavirus-Infektion ohne Heilmittel - So schützen Sie sich

Da der neuartige Virustyp noch nicht vollständig erforscht werden konnte, gibt es auch noch keine einheitliche Behandlungsempfehlung. Durch die Ähnlichkeit zum SARS-Virus liegt allerdings die Vermutung nahe, dass bei einer Coronavirus-Infektion wie bei SARS nur die Begleiterscheinungen gemildert werden können. Medikamente gegen das Virus existieren (noch) nicht, auch eine Impfung gibt es nicht.

Daher ist die Prävention extrem wichtig. Dazu empfehlen Mediziner:

Meiden Sie große Menschenansammlungen in gefährdeten Gebieten.

Meiden Sie den Kontakt zu kranken Personen.

Waschen Sie häufig Ihre Hände, vor allem nach der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.

Eine Atemschutzmaske senkt in Risiko-Gebieten die Ansteckungsgefahr durch Tröpfcheninfektion.

