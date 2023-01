Verstopfung und Blähungen: In fünf Schritten Ihren Darm reinigen und sanieren

Von: Judith Braun

Das körperliche und seelische Wohlbefinden hängt eng mit unserer Darmgesundheit zusammen. Ist die Darmflora gestört, sollte der Darm gereinigt werden.

Verstopfung, Blähungen und Durchfall können ein Anzeichen dafür sein, dass die Darmflora geschädigt ist und im Darm Entzündungsprozesse ablaufen. Da ein gesunder Darm jedoch die Voraussetzung beispielsweise für ein gut arbeitendes Immunsystem ist, sollte eine Ungleichgewicht in der Darmflora behandelt werden. Dafür eignet sich zum Beispiel eine Darmsanierung, mit der Betroffene den Darm wieder funktionsfähig machen können.

Wie Sie Ihren Darm reinigen und sanieren können, verrät 24vita.de.

Wenn die Darmflora gestört ist, kann dies verschiedene Auswirkungen haben. So entstehen viele Krankheiten und auch chronische Beschwerden durch Darmentzündungen oder werden dadurch verstärkt. Insulinresistenz, Autoimmunerkrankungen, psychische Beschwerden, Übergewicht, ständige Infekte oder Hormonprobleme der Schilddrüse können die Folge sein. Dass etwas mit dem Darm nicht in Ordnung ist, zeigt sich meist an Symptomen wie Verstopfung, Blähungen und Durchfall. Um den Darm und die Verdauung wieder in Schwung zu bringen, empfiehlt Dr. Aviva Romm, Ärztin und Autorin, laut Focus Online eine Darmsanierung in mehreren Schritten.

