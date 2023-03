„Düsseldorfer Patient“ von HIV geheilt – Ärzte zeigen, wie sie es dank besonderer Genmutation geschafft haben

Von: Juliane Gutmann

Teilen

Die rote Schleife steht weltweit für Solidarität mit HIV-positiven und aidskranken Menschen. © Michael Bihlmayer/Imago

Eine Infektion mit HI-Viren, die Aids zur Folge haben kann, galt lange Zeit als nicht heilbar. Doch deutsche Forscher konnten einen Patienten erfolgreich therapieren – dank einer Stammzellspenderin:

„Nach vier Jahren gründlicher Beobachtung: Uniklinik Düsseldorf kann einen der weltweit ersten Fälle von besiegter HIV-Infektion in Fachwelt belegen.“ – Die Pressemitteilung des Universitätsklinikums Düsseldorf (UKD) gibt Patienten mit HIV-Infektion Hoffnung. Der sogenannte „Düsseldorfer Patient“ konnte mithilfe einer Stammzelltransplantation von HIV geheilt werden.

Wie es gelungen ist, den 53-jährigen „Düsseldorfer Patienten“ von seinem Leiden zu befreien, haben behandelnde Ärzte im Februar 2023 in Form einer Studie im Fachjournal Nature Medicine veröffentlicht. Der HIV-Patient ist der nunmehr dritte Mensch, der durch eine Stammzelltransplantation vom HI-Virus vollständig geheilt werden konnte. Was die Behandlung des Patienten ebenfalls zu etwas Besonderem macht: Es handelt sich um die bisher längste und genaueste diagnostische Begleitung eines Patienten mit HIV nach Stammzelltransplantation.

Der „Düsseldorfer Patient“ war infolge seiner HIV-Infektion an Blutkrebs erkrankt, weshalb eine Stammzelltransplantation eingeleitet wurde. Behandelt wurde der Mann von einem Ärzteteam um den Infektiologen Dr. Björn Jensen und den Hämatologen Prof. Dr. Guido Kobbe, beide vom Universitätsklinikum Düsseldorf. Fast zehn Jahre nach der Stammzelltransplantation durch einen nicht verwandten Spender und mehr als vier Jahre nach Absetzen der HIV-Therapie ist der „Düsseldorfer Patient“ heute bei guter Gesundheit, heißt es in der UKD-Pressemitteilung.

„Ziel der Transplantation war von Beginn an, sowohl die Leukämie als auch das HI-Virus in den Griff zu bekommen“, wird Professor Guido Kobbe, der die Transplantation in Düsseldorf durchführte, vom UKD zitiert. Nicht jede Stammzellspende eignete sich für den Patienten, die Spenderin verfügte über eine besondere Genmutation. Mehr über den medizinischen Durchbruch erfahren Sie auf 24vita.de.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.