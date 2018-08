Diesen Fehler machen Sie beim Zähneputzen garantiert auch immer wieder

Zähneputzen scheint eine Wissenschaft für sich. Fakt ist: Viele Deutsche machen es nicht gewissenhaft genug. Vor allem bei einer Sache schludern sie. Mit fatalen Folgen.

Zahnseide benutzen, die Zahnbürste in kreisenden Bewegungen führen und nicht die Zunge beim Putzen vergessen: Es gibt so einige Dinge, die es bei der gründlichen Zahnhygiene zu beachten gilt. Seit Jahren versuchen Zahnärzte hierzulande, ihren Patienten die richtige Zahnpflege zu erklären oder gar vorzuführen.

Viele Deutschen achten nicht auf Zahnhygiene - warnen Zahnärzte

Doch Untersuchungen ergeben immer wieder, dass es die meisten Bundesbürger damit nicht allzu genau nehmen. Einige von ihnen putzen sogar weniger als zwei Mal pro Tag ihre Beißerchen, während es bei anderen mit der Geduld hapert. Schließlich ist vor allem morgens im Alltagsstress jede Sekunde kostbar, aber auch abends fallen viele hundemüde ins Bett - ohne ihre Zähne gebührend zu pflegen.

Dabei empfehlen Zahnärzte immer wieder ausdrücklich, mindestens zwei Minuten zwei Mal am Tag das Gebiss sowie die Zahnzwischenräume gründlich zu reinigen. "Mindestens einmal am Tag sollte man richtig intensiv und gründlich Zähne putzen, zusätzlich nach allen großen Mahlzeiten", rät Dr. Borwin Wolter, Dentist aus Weiskirchen gegenüber der Apotheken Umschau.

Lesen Sie auch: Das passiert, wenn Sie sofort nach dem Essen Zähne putzen.

Nicht Häufigkeit oder viel Druck: Strahlende Beißer gibt es nur, wer gründlich ist

Genau das sei auch ausschlaggebend für gesunde Zähne: "Nicht Häufigkeit oder Zeit sind die entscheidenden Faktoren, sondern Gründlichkeit", so Wolter weiter. Ob Sie nun also zwei, drei oder gar fünf Minuten für die Zahnhygiene aufwenden, spielt daher erst einmal keine Rolle. Solange das Ergebnis stimmt.

Auch interessant: 21-Jähriger hat sich noch nie Zähne geputzt - sein Anblick ist ekelerregend.

Schließlich kann sich Zahnbelag, meist bestehend aus Bakterien und Speiseresten, sich innerhalb von nur 24 bis 36 Stunden aufbauen. Daher sei es laut Wolter auch so wichtig, mindestens einmal am Tag den sogenannten "Plaque" herunter zu schrubben. Allerdings sollten Sie dabei vorsichtig vorgehen und die Zahnbürste nicht zu stark aufdrücken - ansonsten kann es in Zahnfleischbluten enden.

Erfahren Sie hier: Das passiert, wenn Sie abends nicht Ihre Zähne putzen.

jp