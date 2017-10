Dieser Mann isst jeden Tag Pizza - so sieht er jetzt aus

Ein Mann isst ein Jahr lang jeden Tag Pizza – und nimmt dabei ab. Aber nicht nur das – mit seinem Körper ist in dieser Zeit Unglaubliches passiert.

Ist das zu glauben? Der US-Amerikaner Brian Northrup hat sich einem kuriosen Ernährungsexperiment gestellt – und dabei ein Jahr lang jeden Tag Pizza gegessen.

Ein Jahr lang jeden Tag Pizza: Dieser Mann lebt nach der "Pizzapocalypse"

Auf seinem Instagram-Account hat der selbsternannte "Lord of Pizza" seinen skurrilen Versuch dokumentiert – und zeigt sich stets gelaunt mit einer großen Pizza in der Hand.

Während seiner "Pizzapocalpyse", wie er sein Experiment nennt, hat er sich 367 Tage lang jeden Tag eine andere Pizza bestellt, egal ob mit Würstchen, extra viel Käse oder scharfer Salami.

Langweilig oder schlecht wurde Northrup aber nicht. Im Gegenteil. Northrup erzählt stolz seinen Followern, dass er in der Zeit sogar abgenommen habe und sein Sporttraining verbessern konnte.

Jeden Tag Pizza - und dabei abnehmen und fitter denn je?

Auch wenn er täglich Pizza aß, konnte er sein Ziel schließlich tatsächlich erreichen: So wog er zu Beginn seiner verrückten Aktion nach eigenen Angaben etwa 76 Kilo. Am Ende waren es sogar drei Kilo weniger – und sein Körper war noch muskulöser und definierter.

"Ich bin stärker und schneller geworden, und – für mich am wichtigsten – ich habe in der Zeit meine Ausdauer verbessert", schreibt er auf Instagram an Tag 367.

Trotz jeden Tag Pizza war der "Lord of Pizza" nie krank

Das Unglaubliche daran: Auch gesundheitlich soll es ihm noch nie besser als jetzt gegangen sein. Er berichtet, dass er kein einziges Mal krank gewesen sei oder sich in irgendeiner Form verletzt habe.

Doch damit ist seine Gier nach Pizza noch nicht gestillt – Northrup macht weiter und isst immer noch seine tägliche Pizza. Seine zahlreichen Follower freut's.

