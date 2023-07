Eierstockkrebs: Belgische Forscher melden Durchbruch bei Therapie

Von: Laura Knops

Eierstockkrebs zählt zu den tödlichsten Krebsarten. Er ist um ein vielfaches gefährlicher als beispielsweise Brustkrebs. Aktuell liegt die relative 5-Jahres-Überlebensrate dem RKI zu Folge bei 42 Prozent. Je früher die Krankheit jedoch erkannt wird, desto besser sind die Überlebenschancen. © Zoonar.com/ersin arslan/IMAGO

Eierstockkrebs ist eine der tödlichsten Krebsarten weltweit. Ein neuer Test könnte nun die Behandlungschancen betroffener Patientinnen verbessern.

Jährlich werden in Deutschland rund 7300 neue Fälle von Eierstockkrebs diagnostiziert. Etwa eine von 76 Frauen erkrankt dem Robert Koch-Institut (RKI) zu Folge im Laufe ihres Lebens an einem solchen Tumor. Obwohl die Erkrankungs- und Sterberaten am Ovarialkarzinom hierzulande in den letzten Jahren weiter deutlich abnehmen und auch die Zahl der Neuerkrankungen rückläufig ist, zählt Eierstockkrebs immer noch zu den tödlichsten Krebsformen. Eine geeignete Therapie ist daher unbedingt notwendig.

Forscher der Katholischen Universität Löwen (KUL Löwen) haben in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Löwen (UZ) und dem Flämischen Institut für Biotechnologie (VIB) nun einen genetischen Test zur medikamentösen Behandlung von Eierstockkrebs entwickelt. Der Gen-Test soll eine gezieltere und spezifischere Behandlung von Patientinnen ermöglichen. Es ist weltweit das erste Mal, dass ein solcher Test entwickelt wurde, wie 24vita.de verrät.

