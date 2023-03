Hilft ein Verdauungsschnaps gegen Völlegefühl? 10 Ernährungsmythen

4 / 10

Kohlenhydrate machen dick? Stimmt nicht! Der Körper benötigt ausreichend Kohlenhydrate als Ernährungsqeulle. Ernährungsexperten unterscheiden allerdings zwischen einfachen und komplexen Kohlenhydraten, wie die Apotheken Umschau berichtet. Einfache Kohlenhydrate in Form von Zucker sollten Verbraucher vermeiden. Komplexe Kohlenhydrate in Vollkornprodukten oder Kartoffeln halten dagegen länger satt. Noch besser ist die Wirkung, wenn zudem Ballaststoffe in Form von Gemüse oder Hülsenfrüchten in die Ernährung integriert werden. © YAY Micro/Imago