Ernährung für Psyche: Zwei Lebensmittel helfen bei sozialer Phobie

Von: Judith Braun

Laut Wissenschaftlern hängen der Darm und die Psyche eng zusammen. Eine Studie zeigt, dass eine bestimmte Ernährungsweise einen positiven Einfluss auf psychische Erkrankungen haben kann.

Die Furcht vor anderen Menschen: In Deutschland leiden sieben bis 12 von 100 Menschen mindestens einmal in ihrem Leben unter sozialen Ängsten. Soziale Phobie zählt damit zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, wobei sie meist im Jugendalter auftritt und Frauen etwas häufiger trifft als Männer. Betroffene fürchten, aufgrund ihres Verhaltens von anderen als peinlich, lächerlich oder merkwürdig wahrgenommen werden. Viele Patienten erkranken häufig zusätzlich an einer Depression. Behandelt wird das psychische Leiden meist mithilfe einer Psychotherapie und Medikamenten, wie etwa Antidepressiva. Wie Forscher herausgefunden haben, kann jedoch auch die Ernährung eine wichtige Rolle spielen.

Welche zwei Lebensmittel soziale Ängste positiv beeinflussen können, verrät 24vita.de.

Soziale Ängste können den Betroffenen das Leben schwer machen. Denn häufig ziehen sich aus dem sozialen Leben zurück. So kann das Ausleben von Freundschaften, beruflicher Karriere, dem Liebesleben oder Hobbys durch die Krankheit beeinträchtigt werden. Eine soziale Phobie zeichnet sich dadurch aus, dass Betroffene Angst vor der kritischen Bewertung durch andere Menschen haben – selbst wenn sie von anderen gar nicht bewertet werden. Es handelt sich dabei um irrationale Ängste, wobei den Betroffenen häufig bewusst ist, dass die Furcht übertrieben und unbegründet ist.

