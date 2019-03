Ernährungsexpertin sagt: Pizza zum Frühstück ist viel gesünder als Müsli

Die Deutschen lieben ihr Müsli zum Frühstück. Doch in einigen Mischungen ist viel Zucker versteckt. Die leckere Alternative: ein Stück Pizza!

Schoko-Pops, Cornflakes oder Knuspermüsli: Wir Deutschen sind ganz verrückt nach den Getreideflocken. Neben Brot sind sie in all ihren Variationen auf fast jedem deutschen Frühstückstisch zu finden.

Doch Stiftung Warentest warnt immer wieder: Die leckeren Flocken sind voller Zucker und daher nicht geeignet, um den Tag gut zu starten. Teilweise können sie bis zu 18 Gramm Zucker enthalten, dabei werden Erwachsenen nur etwa 25 Gramm pro Tag empfohlen.

Kurioser Frühstückstipp: statt zuckrigem Müsli lieber ein Stück Pizza

Daher raten Ärzte, lieber auf ungezuckerte Alternativen, wie zum Beispiel Vollkornhaferflocken, umzusteigen. Wem der Geschmack zu fade ist, für den hat eine New Yorker Ernährungsexpertin eine grandiose Alternative: Pizza!

"Ein Stück Pizza enthält mehr Fett und weniger Zucker als die meisten Frühstücksflocken. Darum werden Sie auch nicht so schnell einen Zucker-Crash erleiden", so Chelsey Amer gegenüber dem Koch-Portal The Daily Meal. Außerdem habe Pizza viel mehr Eiweiß als Müsli, das hauptsächlich aus Kohlenhydraten besteht. Dadurch fühlen Sie sich länger satt und essen über den Tag weniger.

Viel Eiweiß, moderat Fett und wenig Kohlenhydrate machen Sie für den Tag fit

Dennoch gibt Amer zu bedenken, dass Pizza nicht jeden Tag auf dem Frühstücksplan stehen sollte, schließlich ist es immer noch Junk-Food. Nährstoffreicher und gesünder wäre hier zum Beispiel ein griechischer Joghurt mit Obst, da es für einen ordentlichen Protein- und Kalziumschub sorgt. Aber auch Porridge mit Zimt und Obst sind lecker und beinhalten schließlich viele Ballaststoffe und Vitamine.

Dennoch gibt es manchmal wohl nichts Schöneres als ein Stück (kalte) Pizza - vor allem, wenn man am Abend davor richtig feiern war ...

