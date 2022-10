Eltern können nur mit Unterstützung Kompetenz entwickeln, sagt Kinderarzt

Von: Natalie Hull-Deichsel

Teilen

Was gute Erziehung und kompetente Eltern ausmachen, dazu gibt es viele Meinungen. Ein Kinderarzt sagt: Neben Liebe ist auch Unterstützung wichtig.

Wie schwer, anstrengend und verantwortungsvoll es ist, Kinder zu erziehen, das kann man erst verstehen, wenn man selbst Mutter oder Vater ist – zumindest ist das die These vieler Eltern, auch generationenübergreifend. Während für unsere Eltern und Großeltern aufgrund der zeitgeschichtlichen und gesellschaftlichen Widrigkeiten das Thema „Erziehung durch Beziehung“, das unter anderem von der Pädagogin Katia Saalfrank geprägt wurde, weniger bedeutsam war, ist es vielen Eltern von heute besonders wichtig, alles richtig in der Erziehung zu machen.

Welche Voraussetzungen für kompetente Eltern gegeben sein sollten, verrät Ihnen 24vita.de.

Erziehung: Eltern fehle es unfreiwillig an Kompetenz

Eltern brauchen gerade am Anfang einfach Unterstützung, Kraft, um ihre nötige Kompetenz entwickeln zu können. © Mareen Fischinger/Imago

Der Kinderarzt Dr. med. Herbert Renz-Polster beschreibt in seinem Buch „Kinder verstehen“, dass es sich „bei einem guten Teil der ‚unerzogenen‘ Kinder schlicht und einfach um vernachlässigte Kinder“ handele, um Kinder, „denen es am Nötigsten fehlt – an der Erfahrung von Zuwendung, Klarheit, Verlässlichkeit und einem stabilen Bindungssystem.“ Bei einem anderen, aus seiner Sicht leider zunehmenden Teil der heutigen Kinder fehle es zwar nicht an Bindung, Liebe oder an „Grenzen-setzen“, vielmehr bräuchten diese Eltern oft einfach Unterstützung und Kraft, um die nötige Kompetenz entwickeln zu können.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.