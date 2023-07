Erziehung mit Grenzen – aber wie viel „Nein“ ist wirklich nötig?

Von: Anna Heyers

„Nein“ – das Wort benutzen viele Eltern kleiner Kinder sehr häufig. Grenzen setzen ist nötig, aber muss es immer gleich verbotartig sein?

Solange das Kind noch ein Säugling ist, fühlt man sich als frisch gebackene Eltern müde, aber in der Regel auch sehr glücklich. Kommt der Nachwuchs dann aber langsam in die aktivere Phase und wird vom Säugling zum Kleinkind, kommt Stress auf. Schließlich ist die Welt in den Augen eines Kindes wie ein großer Abenteuerspielplatz, auf dem einfach alles neu ist und ausprobiert werden muss.

Licht an und ausmachen, in die Steckdose greifen, die Erde der Zimmerpflanzen essen – nur zu schnell ist da das Nein gerufen oder geschrien. Und das Kind? Das ist meist am Weinen oder versucht weiter, seine Grenzen auszutesten. Sollte man das Verbotswort deswegen gleich ganz streichen?

Wie wichtig sind Grenzen in der Erziehung?

Statt „Nein, spiel nicht mit dem Wasser" zu sagen, können Eltern sich fragen, was denn Schlimmes passieren könnte. Und haben vielleicht ein Ersatzkleid in der Tasche.

Professor Gerald Hüther, Hirnforscher und Spezialist für kindliche Entwicklung aus Göttingen, ist Experte rund ums Thema Erziehung – und ihre Folgen. Im Interview mit Eltern.de sagte er, dass man ohne Verbote nicht auskommt. Zwar stoppt ein strenges „Nein!“ ein Krabbelkind im ersten Augenblick, aber: „Aber für ein kleines Kind, das sich seiner Mutter noch extrem verbunden fühlt, ist das ein Signal, das diese Verbundenheit infrage stellt.“

Es ist ihm in dem Alter einfach noch nicht möglich, zwischen Handlung und Kritik an sich selbst zu unterscheiden. „Überspitzt gesagt, interpretieren Kinder in den ersten ein, zwei Jahren jedes Verbot als Ablehnung ihrer Person“, so Hüther laut Eltern. Auf viele Neins kann eigentlich auch verzichtet werden, solange das Kind nicht in Gefahr schwebt.

Erziehung mit wenigen Verboten fruchtet

Entwicklungspsychologin Dr. Karin Grossmann hat laut Eltern bei ihren Forschungen immer wieder festgestellt, dass häufiges Neinsagen dazu führt, dass das Wort seine Bedeutung verliert. Eine Erkenntnis, die durch zahlreiche Studien belegt wurde.

Etwa die Studie aus den 70er Jahren von Bindungsforscherin Mary Ainsworth, die zeigte, dass „kooperationsbereite und feinfühlige Eltern es leichter haben. Unter Feinfühligkeit versteht Ainsworth, dass Eltern auf die Äußerungen ihres Babys achten und angemessen darauf reagieren, den Säugling also als Wesen mit eigenen Bedürfnissen respektieren.“

Genau da scheint der Schlüssel zu liegen, meint die Psychologin. Wenn die Eltern auf Bedürfnisse der Kinder achten und sie berücksichtigen, achten auch die Kinder vermehrt auf Mimik und Körpersprache der Eltern. „Oft genügt es schon, dass die Mutter ihre Stirn in Falten legt – und ihr Kind lässt die Finger vom Blumentopf“, sagt Dr. Grossmann gegenüber Eltern.de. „Denn es weiß, dass die Mutter beim Füttern auch seine Mimik richtig deutet und ihm nicht noch einen Löffel mit Brei in den Mund schiebt, wenn es schon längst satt ist.“

Nein bewusster einsetzten – wie das funktionieren kann

Nein zu sagen, ist häufig ein Reflex. Vielleicht auch geboren aus der eigenen Erziehung. Wer mit dem Wort etwas bewusster umgehen möchte, sollte sich die Frage stellen, was denn im schlimmsten Fall passieren könnte?

Kind schmiert mit Essen – statt „Nein!“ eine abwaschbare Unterlage schaffen. Auch Texturen von Nudeln, Gurken oder Tomaten sind Kindern neu. Sie möchten mit allen Sinnen genossen werden.

Kind fasst CDs oder zerbrechliche Sachen an – außer Reichweite aufbewahren.

Kind möchte das unbefestigte Regal hochklettern – z.B. einen Kletterparcours mit Stühlen und Kissen bauen.

Und wenn es eben doch mal sein muss: Sprechen Sie ruhig und eindringlich mit ihrem Nachwuchs und schauen sie ihm fest in die Augen.

