Von Abschlepper bis Helikopter: Elf Elterntypen und ihr Erziehungsstil

Helikopter-Eltern: Sie sind wohl die bekannteste Gattung von Elterntypen und zeichnen sich dadurch aus, dass sie überfürsorglich sind und wie Helikopter ständig über ihrem Kind kreisen. Dabei lassen sie es so gut wie nie aus den Augen. Dies liegt in einer Angst begründet, ihrem Schützling könnte etwas zustoßen oder er könnte in der harten Gesellschaft nicht bestehen. Auch dieser Erziehungsstil soll laut der Meinung von Experten negative Folgen für die Kinder und deren späteres Erwachsenenleben haben.

© Zoonar.com/Daniel Ferreira-Leites Ciccarino/IMAGO